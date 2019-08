Crema l'aparcament de caravanes de Ventalló

A les sis d'aquest matí, s'ha declarat un incendi al parc de caravanes Caravan INN, a la carretera de Figueres a La Bisbal, l'antinga C-31, a l'alçada del quilòmetre 368,5.

Amb l'ajuda de vehicles, s'han estat separant aquelles caravanes que cremen de la resta, mentre els bombers actuen per a la seva extinció.

L'espai, de 1.000 metres quadrats, és un aparcament de caravanes. Segons els Bombers, s'haurien cremat més de 15 caravanes, però aquesta xifra podria doblar-se ja que ha col·lapsat un cobert on hi havia diversos aquests vehicles. L'incendi s'ha propagat molt ràpid degut als materials de construcció de les caravanes.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat set dotacions de bombers, Mossos d'Esquadra i una ambulància. Sense ferits.

A ñes 9:30 d'avui dilluns s'ha donat per controlat aquest incendi, i hi continuen les tasques d'extinció.