Diumenge a les 18:52 es va produir una col·lisió frontal al quilòmetre 28,4 de la N-260, a l'alçada de Marzà. L'accident va afectar a tres turismes, i va provocar un ferit greu i dos de menys greus. Al lloc dels fets s'hi van traslladar sis patrulles dels Mossos i l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Desde l'hora de l'accident i fins a a un quart de deu del vespre es va haver de crear una via alternativa per facilitar el trànsit de la N-260 al seu pas per Pedret i Marzà.