Jutgen un acusat que s'enfronta a 43 anys per intentar matar tres joves a Figueres

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 43 anys de presó per tirotejar un cotxe al recinte firal de Figueres en el qual viatjaven tres ocupants la matinada del 5 de novembre del 2017. La fiscalia i l'advocat de les víctimes l'acusen de tres delictes d'intent d'assassinat perquè va disparar fins a set trets contra el vehicle i de tinença il·lícita d'armes perquè va fer servir una pistola per a la qual no tenia llicència. La defensa, per contra, sosté que el processat va actuar en legítima defensa perquè va obrir foc contra el vehicle quan l'intentaven atropellar. L'acusat assegura que pensava que al cotxe només hi anava un jove amb qui tenia mala relació des de feia temps.

El cas que ha arribat a judici es remunta a la matinada del 5 de novembre del 2017. Segons la fiscalia i l'acusació particular, les tres víctimes estaven un local d'oci nocturn situat al recinte firal de Figueres. Un d'ells va sortir a fumar a fora i de seguida per tornar a entrar per alertar-los de la presència del processat i instar-los a marxar.

Al judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, han assegurat que feia un temps que l'acusat atemoria el jove que va acabar conduint el cotxe aquella matinada i, de fet, ja l'havia denunciat per una suposada detenció il·legal. Per això, han exposat que van decidir "estalviar-se problemes" i marxar del local.

Van anar a buscar el seu cotxe però, segons el relat de les tres víctimes, el processat havia aparcat just a la sortida del pàrquing en doble fila, barrant-los el pas. "Quan em van dir que estava allà, em vaig posar nerviós i vam xocar", ha dit el conductor del vehicle que ha assegurat que, immediatament després de la topada, el processat va sortir del seu vehicle i va obrir foc. "La primera bala va entrar pel vidre i em va passar pel costat", ha afegit.

Els tres joves que anaven al cotxe han matisat les declaracions que van fer inicialment als Mossos d'Esquadra i al jutjat instructor, quan van atribuir la col·lisió a una maniobra del cotxe de l'acusat i asseguren que és perquè estaven "en xoc", "nerviosos" i havien temut per la seva vida.

L'acusat va disparar fins a set vegades mentre, seguint el relat dels acusats, el conductor va aconseguir anar marxa enrere, posar la primera i fugir del lloc. "Estàvem ajupits, no vaig veure si l'atropellàvem o no", ha dit el conductor. Les càmeres de videovigilància d'un establiment de la zona van captar el moment.

Per aquests fets, la fiscalia acusa el processat de tres intents d'assassinat perquè sosté que va actuar "amb intenció d'acabar amb la seva vida" quan va disparar set projectils. També li atribueix un delicte de tinença il·lícita d'armes perquè no tenia llicència per a la pistola que duia i un delicte de danys pels desperfectes provocats al vehicle. Per això, demana una pena global de 38 anys de presó i multa de 6.000 euros.

L'acusació particular, exercida pel lletrat Joaquim Bech de Careda, eleva la petició de pena a 43 anys i 6.000 euros de multa perquè l'acusa també d'un segon delicte de tinença il·lícita d'armes. A banda de la que va fer servir per perpetrar l'atac (que no ha aparegut) en va entregar una segona que tenia amagada als Mossos d'Esquadra.

En defensa pròpia

El relat de l'acusat és totalment oposat al dels tres ocupants del vehicle. Segons ha explicat a la sala de vistes, qui el perseguia i l'amenaçava era el conductor de l'altre cotxe i, fins i tot, va decidir marxar de Figueres per evitar que li fessin mal. Tot i això, ha reconegut que aquella matinada estava a l'exterior del local d'oci nocturn.

Fins al judici el jove havia negat ser l'autor del tiroteig, però finalment ha esgrimit que ho va fer "per defensar-se", per dissuadir el conductor de l'altre cotxe i evitar que l'atropellés. Segons el seu relat, cap a dos quarts de cinc de la matinada estava al cotxe esperant una noia i, per sorpresa i sense esperar-s'ho, va veure com l'altre cotxe impactava contra el seu.

Llavors, va sortir del vehicle i va veure com el conductor, a qui va poder identificar com el jove que l'amenaçava, feia marxa enrere amb la intenció d'atropellar-lo de nou. "Vaig disparar contra el cotxe, volia aturar el motor i no matar ningú", ha dit. A més, ha subratllat que ell no va veure cap altre ocupant dins el cotxe, només el conductor. El processat justifica que anés armat per la "por" que tenia que el poguessin atacar en algun moment.

La seva defensa, encapçalada per l'advocat Carles Monguilod, considera que l'acusat va actuar en legítima defensa i que va col·laborar amb la policia quan els hi va entregar l'altra arma. Per això, sol·licita que l'absolguin del delicte d'intent d'homicidi en defensa pròpia i que li imposin només 3 mesos per tinença il·lícita d'armes amb una atenuant molt qualificada de confessió.

El judici ha quedat vist per a sentència.