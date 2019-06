Diversos ferits en un xoc frontal a la N-II a la Jonquera

Un xoc frontal de dos turismes ha obligat a tallar l'N-II a la Jonquera al voltant de dos quarts de tres de la tarda. A causa de l'accident hi hagut diversos ferits i dues persones han quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats.





L'accident ha deixat sis ferits, dos de caràcter greu -un d'ells ha estat traslladat en un helicòpter medicalitzat- i quatre de menys greus. El SEM els ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona a excepció de dos afectats menys greu, que han estat atesos a l'Hospital de Figueres. Dues persones havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats.

El trànsit de camions s'ha desviat per l'AP-7. L'accident de trànsit s'ha produït a l'altura del quilòmetre 774 en sentit sud per causes que s'estan investigant.

??Tallada l'N-II a la Jonquera en sentit nord a causa d'un accident amb 2 turismes implicats.



?Es fan desviaments cap a l'AP-7

?Habilitat 1 carril en sentit sud pic.twitter.com/kEsXwzXkMU — Trànsit (@transit) 17 de juny de 2019

?Reoberta l'N-II a la Jonquera en els dos sentits de la marxa — Trànsit (@transit) 17 de juny de 2019

