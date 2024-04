La policia colombiana deté un dels sospitosos de matar l'assassí de la Vila Olímpica

La Policia de Colòmbia va detenir aquest diumenge a Medellín Daniel Alejandro Díaz Mora, de 34 anys, reclamat per un jutjat de Badalona per presumptament participar en l'homicidi de Valentín Moreno, conegut per ser un dels 'assassins de la Vila Olímpica'. El novembre del 2021, a Sant Adrià de Besòs, Moreno va ser ajusticiat d'un tret al clatell i el seu assassinat va escapar amb bicicleta. Els investigadors indaguen si Díaz Mora va ser l'autor material del tret que va posar fi a la vida de Moreno o va exercir d'intermediari per buscar el sicari.

"Unitats policials al sector de Campo Valdés identifiquen un individu de 34 anys que registra antecedents judicials amb ordre de captura internacional pel delicte d'homicidi", han explicat els responsables de la Policia Metropolitana de la Vall d'Aburrá, zona on està ubicada Medellín.

El sospitós va presentar un document fals quan els agents li van requerir que s'identifiqués i després va intentar escapar-se llançant-se a una canyada, encara que va poder ser atrapat. A la persecució va resultar ferit en un braç. En constatar la seva veritable identitat, la policia va descobrir que estava a la recerca i captura per un jutjat de Badalona.

A més, el sospitós té nombrosos antecedents relacionats amb el tràfic de droga. Precisament, els Mossos d'Esquadra creuen que l'assassinat de Moreno està relacionat amb el narcotràfic, ja que tenia diversos contactes amb bandes criminals per a la distribució de droga, com ara cocaïna. Ara està pendent de ser extradit a Espanya per respondre pel crim de Moreno.

El març del 2023 els Mossos van detenir un home, de nacionalitat espanyola, relacionat amb l'assassinat de Moreno. Tot i això, no van donar per tancada la investigació. Tot apunta que un grup de persones va participar en l'assassinat de Moreno, encara que l'autor material seria, presumptament, un sicari colombià.

Els sospitosos, que pertanyen a una banda de narcos, van planificar el crim, però presumptament van contractar una persona a Colòmbia que va venir expressament a Espanya a disparar a la víctima i després tornar al seu país, segons fonts de la investigació. Ara s'indaga el paper d'aquest detingut a Medellín en aquesta trama. Tot i les greus ferides, Moreno va estar diverses hores conscient abans de morir.

24 anys del 'crim de la Vila Olímpica'

Valentín Moreno tenia nombrosos antecedents. El més conegut és ser un dels 'assassins de la Vila Olímpica' quan encara era menor d'edat durant unes hores. Va ser l'1 d'abril del 2000 quan va matar, juntament amb sis persones més, Carlos Javier R. P., de 22 anys, a qui van donar una pallissa mortal. Com que és menor, Moreno va ser condemnat a 12 anys d'internament en un centre de menors, encara que l'Audiència de Barcelona el va rebaixar a 8 anys més 3 de llibertat vigilada.

La sentència indica que Moreno i els seus amics van robar una caçadora d'una discoteca, la van deixar amagada al costat de la roda d'un cotxe i van decidir atacar el primer que la toqués. La víctima ho va fer i va començar a rebre una pallissa dels agressors amb unes 50 puntades de peu, la majoria al cap, que van posar fi a la seva vida.

Moreno i el seu germà també van ser condemnats el 2009 a sis anys de presó per atacar un equip rival en un partit de futbol a Barcelona. El tribunal els va aplicar l'agreujant de racisme, ja que les víctimes eren d'origen sud-americà.