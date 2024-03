Roben una quarantena de xais d'una granja de Viladamat

El responsable d'una granja a Viladamat ha patit el robatori d'entre 38 i 42 xais a la instal·lació ramadera que té en un disseminat aïllat.

Els lladres van entrar rebentant una porta que sempre està tancada. Es van endur tots els animals a partir dels set o vuit quilos i van deixar els més petits.

Les pèrdues s'enfilen entre els 4000 i 5000 euros. No és la primera vegada que pateix un robatori. El 2020 van entrar-li dos caps de setmana seguits i es van endur 22 cabrits. Té càmeres de vigilància, però en aquest moment no estaven en funcionament.

En Miquel Arbusí explica que el robatori s'hauria d'haver produït entre dijous i divendres. Ahir al matí en arribar a la granja es va adonar que havien arrancat una porta de la part de darrere de la granja que no es fa servir mai i estava soldada. Creu que van estirar-la amb la palanca del cotxe. "Vaig arribar i estava tot rebentat, i hi havia xais que corrien pel carrer", explica. Creu que mentre els carregaven, alguns se'ls devien escapar i els van deixar. "Quan ho vaig veure no sabia ni què fer?", lamenta perquè s'han endut gairebé tots els animals que ven als escorxadors o a carnisseries. Li comportarà haver perdut uns cinc mil euros.

Una tanca malmesa. / FOTO CEDIDA

De l'interior es van emportar tots els xais grans, els que pesen més de set quilos i van deixar únicament els més petits.

El responsable de la granja ha denunciat el robatori als Mossos d'Esquadra.