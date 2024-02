La Guàrdia Civil, segons fonts oficials, no ha encarregat una investigació interna sobre el procedir dels guàrdies i la cadena d’ordres. Sí que hi ha dos informes, del Grup d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques (GEAS), envias a la seva direcció a Sevilla, i del Grup d’Acció Ràpida (GAR), enviat a la seva central a Logronyo. Són les unitats que van intervenir, cada una amb una pèrdua humana. Incògnites i certeses com aquestes seran els fils que trenarà l’informe que ha de requerir el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Es podia preveure l’atac de Kiko el Cabra?

Fonts de la Guàrdia Civil en tasques de Policia Judicial a Andalusia afirmen que el 9 de febrer ja hi havia precedents suficients de la violència in crescendo dels narcos al camp de Gibraltar, en envestides contra cotxes policials a la carretera, però també al mar. El 31 de gener la patrullera de l’institut armat Río Águeda havia patit un xoc amb una narcollanxa. Un traficant va morir en l’impacte. La dotació de la zòdiac que va enviar la Guàrdia Civil a identificar els tripulants de vuit narcollanxes a Barbate estava formada per quatre guàrdies del GEAS i dos del GAR, per si es presentava la necessitat d’abordar i repel·lir els narcos. L’espai a la zòdiac, cinc metres d’eslora, impedeix que sis agents de mida mitjana puguin muntar els seus fusells i apuntar amb estabilitat o defensar-se amb prou rapidesa, expliquen fonts del cos armat.

Hi havia prou mitjans per als guàrdies?

Acaparen l’atenció sobre el cas de Barbate les cinc patrulleres que es trobaven avariades la nit del 9 de febrer. Però no és cert que no hi hagués més patrulleres disponibles. El 9 de febrer estaven apartades del servei la Río Cedena (17,3 metres d’eslora) i la Río Águeda (20 metres) al port d’Algesires, totes dues per problemes al motor. A l’estació naval del port de Cadis hi ha avariades les S-20 (d’11 metres d’eslora), Río Ulla (17 metres) i Río Irati (20), per avaries al motor, el refrigerant i el sistema d’ancoratge.

Però als dos ports hi ha inscrites més embarcacions. A Cadis, les de menor port L02, S15, S17, S21 i S22, de fins a 12 metres. També l’oceànica Río Segura, de missió a l’Atlàntic. A més, en aquesta base, compartida amb l’Armada, tenen l’amarratge les Río Belelle i Río Bernesga. A Algesires tenen port les petites L09 i M12 i les més grans Río Tormes, Río Sil i Río Arlanza, aquesta última enviada a Cadis per a ajuda al Guadalquivir. Cap d’aquestes embarcacions va poder llançar-se a la mar el 9 de febrer pel temporal Karlotta... Tot i que sí que n’hi havia una per estirar: a Barbate hi ha amarrat un barco estatal de 21,5 metres i 39 tones, la Salvamar Enif, del Servei de Salvament Marítim.

Els va faltar suport des de terra?

El debat polític es fixa molt en la suposada falta de mitjans marítims, que eclipsa que a Barbate es va produir un desemparament dels agents que es jugaven la vida en aigües del port: un públic que aplaudia des del moll, i un sol cotxe de la Guàrdia Civil, patèticament envoltat per la multitud.

Fonts de l’institut armat a Andalusia confirmen que, a partir del succés, a les comandàncies de Cadis es canviarà la manera de procedir per donar seguretat a futurs dispositius antinarco. Quan s’actuï entre sectors de població hostil, com va ser el port de Barbate, no només hi anirà la unitat que explota l’operació, també d’altres que li donin un perímetre de seguretat.

Cap patrullera podia anar a Barbate?

L’explicació oficial assenyala que el temporal ho va fer impossible. La maror que creixia des de dijous va llançar les narcollanxes a buscar refugi a la rada de Barbate. Segons el registre de la boia 6032024 de Ports de l’Estat en aquesta costa, a les 7 del matí del dia 9 van arribar les onades a la seva altura més gran: 5,23 metres. A les 18.00 eren de 3,48 metres. El vent va arribar al seu pic a les quatre del matí del dia 9 amb 70,3 quilòmetres per hora. A les 19.00 va baixar a 40,9 km. Hi ha controvèrsia entre militars sobre si es podia navegar. "Amb aquestes condicions –lamenta una de les fonts consultades– tampoc les narcollanxes haguessin marxat de Barbate aquella nit".