El judici als dos acusats de l'assassinat de l'home trobat mort al maleter del seu cotxe a Roses el 12 d'abril del 2021 ha començat a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal sol·licita fins a 27 anys i mig de presó. Segons l'acusació, els tres homes convivien en una casa ocupada i els acusats es van posar d'acord per acabar amb la vida de la víctima entre el 2 i el 12 d'abril. "Per executar amb èxit el pla, van esperar que estigués adormit, distret o tombat en un dels matalassos que havien situat al menjador", exposa el fiscal que sosté que el van atacar "amb virulència" i a traïció, utilitzant un ganivet de cuina i una arma tipus matxet o destral. Un dels acusats ja va complir condemna per assassinat.