Quatre ferits, un d'ells una menor d'edat en estat crític, en un xoc frontal entre dos turismes a la carretera N-260, a l'alçada de Navata. A banda de la menor en estat crític, el sinistre ha deixat un ferit greu, un de poca gravetat i un en estat lleu. Tots quatre han estat traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona. Tal i com ha avançat El Gerió Digital, l'accident s'ha produït a les 14:27h d'avui diumenge al punt quilomètric 48 de la carretera.

Diverses unitats dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc del sinistre i han tallat la via per ambdós sentits. La circulació s'ha reprès a les 16:30 de la tarda. A més, quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han acudit al lloc del sinistre. Els bombers han hagut d'excarcerar un dels conductors, que havia quedat atrapat dins el cotxe, tal i com ha informat l'ACN.