Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones per vendre passis especials, polseres i credencials per accedir als concerts de Coldplay. Els homes suplantaven la identitat dels organitzadors i buscaven possibles víctimes a les immediacions de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, on es fan els quatre recitals de la banda. Els arrestats tenien antecedents per fets similars, ja que havien estat fent servir la mateixa tàctica en esdeveniments musicals similars i de gran envergadura. La policia els va arrestar aquest dijous passat, acusats d’un delicte d’estafa i falsedat documental. De moment, hi hauria almenys una víctima.

Fonts policials han recordat que durant aquests dies s’ha desplegat un dispositiu específic per detectar aquestes situacions. Així, a través de la feina coordinada amb els organitzadors dels concerts han tingut coneixement de fins 250 reclamacions. En aquest sentit, els Mossos recomanen comprar les entrades pels canals autoritzats i desconfiar de la venda d’entrades al carrer a prop de la zona on se celebra el concert.