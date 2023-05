L'Ajuntament de Vilademuls ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra una nova tala vandàlica d'arbres en un camí. Aquesta és la tercera vegada que el municipi pateix aquest tipus d'actes vandàlics després de dos episodis consecutius durant el mes de gener, que van afectar camins i instal·lacions municipals. En aquesta ocasió, s'han tallat quatre arbres, que han caigut al camí que va de Parets d'Empordà a l'església de Sant Baldiri de Galliners. També s'han descobert cinc arbres més que tenien un tall sense acabar.

Després de la inspecció per part de tots els responsables de la seguretat, s'ha encarregat a una empresa que fes caure els arbres que no s’havien tallat del tot i que talles els arbres del camí per poder obrir el pas.

El consistori assegura que es treballa amb la hipòtesi que l'autor sigui el mateix individu que va protagonitzar les tales del gener. En tots els casos, les tales s'han fet amb motoserra, fent un tall orientat per aconseguir que l'arbre es precipités al camí per "provocar un dany més gran".