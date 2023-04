RansomHouse, els ciberdelinqüents que van piratejar els sistemes de l'Hospital Clínic, han assegurat que han publicat més dades confidencials. Segons han informat en un grup de Telegram i s'ha difós a Twitter a través de diversos usuaris, han ideat un nou sistema, amb un enllaç Torrent que permet descarregar tota la informació. A més, faciliten detalls per realitzar la baixada de manera anònima i segura, per no deixar rastre. Els ciberatacants haurien publicat fins a 4 gigabytes d'informació, segons ha publicat a les xarxes un membre del grup de Telegram. Aquesta nova filtració arriba dies després que els Mossos bloquegessin la web dels ciberdelinqüents, el 4 d'abril.

El Clínic va patir un ciberatac el 5 de març per part de RansomHouse. Els ciberdelinqüents van demanar un rescat de 4,5 milions de dòlars a l'hospital per alliberar les dades, en total 4,4 terabytes. El 30 de març el grup de hackers va publicar part de les dades robades a la 'dark web', que oferien de manera gratuïta.