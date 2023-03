Els Bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi en un concessionari de motos a Girona que es va declarar ahir al vespre. Tot i que les flames s'han donat per controlades a les 3 de la matinada, el foc continua actiu. Segons fonts municipals el foc hauria afectat entre 6.000 i 7.000 metres quadrats, contant l'Escola Tècnica de Girona i el concessionari Basoli.

La gran preocupació dels cossos de seguretat ara mateix es troba al sostre de les naus, ja que les flames estan consumint un material aïllant, que es troba entre dues plaques metàl·liques, cosa que dificulta l'accés dels agents per extingir-lo.

En declaracions als mitjans, Jordi Marquès, el cap de guàrdia de la Regió d'Emergències de Girona, ha explicat que es troben desmuntant el sostre per tal de poder retirar l'aïllant i tallar la continuïtat del foc. Una part d'aquesta zona que encara crema no és accessible des de dalt, ja que hi ha risc de col·lapse, però segons Marqués, no té gaire afectació i no preocupa.

També preocupen uns repetidors de telefonia mòbil que estan a l'interior dels sostres. Ha entrat molta aigua en aquesta zona i, segons ha explicat Marqués, son zones amb tancament interior per baixar la temperatura i han quedat plens d'aigua, amb risc que col·lapsi i es malmetin els repetidors. En un principi s'havia treballat amb la hipòtesi que l'origen de l'incendi fos una antena, però sembla que ja s'ha descartat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que les estructures dels edificis no perillen, gràcies a fórmules d'evacuació de la calor. Per evitar riscos per als vianants i vehicles, les façanes del carrer Riu Cardener cantonada amb la carretera de Barcelona es vindran a abalisar per tal que no caiguin. Els arquitectes municipals es troben a la zona per avaluar els danys.

Des de l'Ajuntament s'han posat en contacte amb els propietaris i usuaris de les naus, per tal d'avaluar danys i afectacions, tot i que encara no es pot accedir a la majoria de locals i no se sap res cert de les possibles afectacions.

Quant a l'Escola Tècnica de Girona, Madrenas ha assegurat que s'han posat a la seva disposició per tal de trobar solucions per poder continuar les classes, que de moment, continuaran de forma telemàtica.

L'escola ha anul·lat aquest dijous les classes i ha anunciat que es posarà en contacte amb les famílies per donar més informació. En un post a Instagram, ha lamentat la "notícia fatal" i que els desperfectes materials "són molt greus", confirmant que les flames han afectat part dels edificis d'ETG Automoció i ETG Business, però que l'edifici d'ETG Racing hauria quedat intacte.

Per sort, ha afirmat Madrenas, tot sembla indicar que no hi ha hagut danys personals ni el fum ha afectat cap veí ni usuari de la clínica Girona. Alguns dels veïns més propers encara es troben desallotjats.