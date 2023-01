Dues persones han mort en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Sabadell. L'avís del sinistre es va rebre ahir divendres a les 21.40 hores al quilòmetre 7 de la BV-1414, a tocar de l'aeroport de Sabadell. Per causes que s'investiguen, es va produir una violenta topada entre un turisme marca Audi i una furgoneta Nissan, on hi viatjaven un home de 42 anys i la seva filla de 13, segons fonts policials. El conductor del cotxe –de 37 anys- va morir al llocs dels fets, mentre que els dos ocupants de la furgoneta van ser traslladats en estat molt greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquest matí, la menor de 13 anys ha mort al centre hospitalari, segons ha informat el consistori vallesà.

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident, que va mobilitzar fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat –que van treballar en l'excarceració dels tres afectats- i sis ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).