La víctima de ‘La manada’ estava «a l’ull de l’huracà» quan Josele Sánchez, director del diari ultradretà La Tribuna de Cartagena, va publicar un article a la seva web titulat «Jo no et crec», on acusava la jove violada durant els Sanfermines del 2016 de ser una «borratxa» que «va anar a cardar» després de «decidir muntar-s’ho» amb els cinc sevillans que la van agredir en un portal de Pamplona. Així ho recull la sentència del jutjat penal 2 de Cartagena, a la qual ha accedit CAS OBERT, que condemna el periodista a tres anys de presó i inhabilitació per un delicte contra la integritat moral en concurs amb un altre de revelació de secrets.

El jutge conclou que Josele Sánchez, que també va difondre les dades personals de la víctima i una fotografia feta pels membres de ‘La manada’ durant la violació, «va vexar greument» la noia amb «ànim de causar-li mal» quan va escriure el 4 de maig del 2018: «Mira, nena, jo no et crec. Tu no vas dir «NO» en cap moment. I, efectivament, no et van violar [...]. Anar-se’n amb cinc tipus a un hotel no és per jugar a cartes. Vas voler anar de guai i tenir una experiència d’alliberament femení d’aquestes de les quals tant es parla –i fins i tot s’aconsella– ara amb la ideologia de gènere»; o: «portaves tal borratxera que vas decidir muntar-t’ho amb cinc macarres de merda. Però vas anar a cardar, ningú et va obligar, ho vas fer perquè t’ho va demanar el teu cos serrà».

Degradant i vexatori

«Les expressions són clarament vexatòries, però sobretot és patent tal caràcter en la publicació del nom, cognoms, domicili, centre d’estudis universitaris de la víctima, etc., ja que sens dubte no tenen per complet rellevància per a l’opinió remesa», conclou el magistrat en la seva resolució.

"El jutge recorda que la sentència que va condemnar els cinc violadors sevillans «és la realitat jurídica, per sobre de pensaments, creences o opinions"

El periodista va publicar fotografies en les quals es podia veure la víctima quan estava sent obligada a practicar l’anomenat «petó negre» a un dels condemnats, José Ángel Prenda, «fet que revesteix un caràcter particularment degradant i vexatori», afegeix la sentència. El jutge ressalta que la noia «havia refusat veure aquesta instantània durant el judici a l’Audiència de Navarra».

Una jove anònima

Josele Sánchez «va difondre aquests continguts amb intenció de vulnerar la privacitat de la víctima i tot i saber el seu caràcter il·lícit», quan segons el magistrat havia «d’haver extremat la prudència» fins i tot a l’hora d’emetre les seves opinions sobre la sentència que condemnava ‘La manada’: «Ens trobàvem davant uns fets extremament delicats, una agressió sexual en grup davant una jove completament anònima, que sobtadament es troba a l’ull de l’huracà en relació amb una sentència que va donar lloc a tota mena de debats, amb repercussió mediàtica en informatius, manifestacions a escala nacional, etc».

«Totes aquestes circumstàncies exigeixen que les opinions respecte dels fets enjudiciats extremin la prudència, sobretot quan el procediment d’origen finalitza amb una sentència condemnatòria en la qual es reconeix la perjudicada la condició de víctima d’un delicte de natura sexual», afegeix. El magistrat Álvaro Bellas recorda al periodista que «finalment aquesta i només aquesta (la sentència que condemna els cinc violadors sevillans) és la realitat jurídica, per sobre de pensaments, creences o opinions».

Termes feridors

El jutge reconeix que «és perfectament lícit estar en desacord amb una sentència, però sens dubte no resulta emparat per la llei l’ús de termes feridors o punyents davant qui resulta ser víctima en un delicte contra la llibertat sexual i menys encara la publicació de fotografies de clar contingut sexual i la difusió de dades d’identificació de la víctima».

"El condemnat demana a d’altres que lluitin «contra la ideologia de gènere» i «que l’home no sigui criminalitzat"

Durant el judici, l’ara condemnat va esgrimir el seu dret a la llibertat d’expressió per justificar la seva publicació, un argument que el magistrat rebutja: «la vida sexual d’una persona en tot cas ha d’estar fora de perill d’intromissions il·legítimes en el dret a la intimitat que ha de presidir tot acte de naturalesa sexual i, en el supòsit que ens ocupa, la fotografia va poder ser observada per un col·lectiu indeterminat de persones a través de les xarxes, sense el consentiment de l’afectada i amb totes les circumstàncies particulars pròpies del cas».

Amb la seva publicació Josele Sánchez «va donar lloc a la cosificació de la víctima, ja que la va convertir en un mer instrument per defensar el caràcter voluntari de l’acte sexual», recull la sentència.

Augment de visites al web

El jutge tampoc creu el periodista quan assegura que desconeixia que l’Audiència de Navarra havia prohibit expressament difondre dades que permetessin identificar la víctima de ‘La manada’: «el mateix acusat ha revelat en la seva declaració un minuciós coneixement del cas. Però és que a més el mateix acusat manifesta que la seva web va experimentar un importantíssim augment en el nombre de visites després de la publicació de l’article i que, a més, va participar com a contertulià en un programa de la cadena autonòmica basca ETB, amb la qual cosa no es pot sostenir el desconeixement d’una resolució tan rellevant».

La sentència també desmenteix Josele Sánchez sobre el moment en què va esborrar l’article de la web de ‘La Tribuna de Cartagena’: «L’acusat relata que només es va mantenir en l’aire unes hores, la qual cosa es contradiu absolutament amb l’ofici de la Policia, la publicació es va mantenir en la pàgina web durant setmanes».

Com a conseqüència de la seva publicació, la víctima «va rebre nombrosos missatges anònims a través d’internet (insults, amenaces, muntatges fotogràfics...), que van afectar el seu estat d’ànim i la seva situació psicològica i patint ansietat generalitzada», assenyala la resolució.

«Relacions consentides»

Després de conèixer la sentència que el condemna, Josele Sánchez va pujar un vídeo a Youtube en el qual es reafirma a la seva publicació i torna a identificar públicament la víctima: «A diferència de la fiscal que em va acusar i del jutge que m’ha condemnat, jo he vist la cinta on es produeixen les relacions sexuals entre (nom de la jove), que és la víctima presumpta i els membres de ‘La manada’, que em semblen menyspreables però que en cap cas van ser violadors. Es va tractar d’unes relacions sexuals consentides».

El condemnat que es defineix com a «cristià i joseantonià (en al·lusió al líder de La Falange)», assegura que anirà a la presó «sense cap temor», perquè «crec que val la pena jugar-se-la per portar la contrària a la veritat oficial que s’intenta imposar». I n’anima d’altres a seguir els seus passos: «et demano que et comprometis, que lluitis contra la ideologia de gènere, contra la hipersexualització de la societat, contra aquestes classes d’educació sexual que ara donaran obligatòries als nostres nens, que als sis anys els volen ensenyar a estimular les seves zones erògenes. Si de veritat t’importen els teus fills o els teus nets, que l’home no sigui criminalitzat pel fet de ser home...».

Josele Sánchez acaba anunciant que desobeirà la resolució del jutge que l’ha condemnat i que li prohibeix exercir el periodisme durant els pròxims tres anys: «tot i que ho tingui prohibit per sentència, des de la presó continuaré escrivint».