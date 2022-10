Un home ha resultat ferit per arma de foc a Cambrils (Baix Camp) la matinada d’aquest dissabte. Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l’ACN, els Mossos d’Esquadra han estat alertats a les 5.30h per part del CAP de Cambrils, on la víctima va acudir per ser atesa. Posteriorment, va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Reus tot i que la seva vida no corria perill. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i de moment no s’ha practicat cap detenció.