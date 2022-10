Dues patrulles de la Policia Nacional han auxiliat un nadó d’11 mesos que s’estava ofegant en braços de la seva mare; una amb tècniques de reanimació perquè recuperés la consciència i una altra dirigint-se a l’hospital per alertar el personal de l’arribada del menor.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia del País Valencià en un comunicat, els fets van produir-se aquest diumenge, festivitat del 9 d’Octubre, cap a les 20 hores al carrer de les Bordadores de València.

Les dues patrulles es van dirigir al lloc però una va quedar atrapada a l’altura de la porta de la Mar, a causa de la gran afluència de persones que assistien a la desfilada del 9 d’Octubre.

Els agents van localitzar una dona en gran estat d’agitació que els va manifestar «se’m mor el fill, no pot respirar, es queda en parada», i els policies van pujar al vehicle el nadó, la mare i els seus dos acompanyants, per traslladar-los ràpidament a l’hospital.

Les dues patrulles es van coordinar i, mentre una atenia el menor i els familiars, l’altra es va dirigir a les urgències de l’hospital per alertar el personal sanitari de l’arribada del menor amb possible parada cardiorespiratòria.

Durant el trajecte, l’agent que anava de copilot va agafar el nadó i el va col·locar de cap per avall recolzant-se’l a l’avantbraç de manera transversal, per introduir-li els dits a la boca per si tingués alguna obstrucció que li impedís l’entrada d’aire.

Al camí de l’hospital, a l’altura de la plaça de Tetuan, aquesta patrulla es va trobar una ambulància, per la qual cosa va demanar ajuda al personal sanitari, que es va fer càrrec del nadó. Que es troba estable i amb pronòstic reservat, han informat les mateixes fonts.