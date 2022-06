Detecten un increment de la prostitució en pisos

El nombre d’immobles on s’exerceix la prostitució ha crescut a les comarques de Girona. L’efecte de la pandèmia en pot ser una de les causes però també perquè els pisos són espais que permet una major discreció i alhora, obstaculitzen la feina policial. I és que, en un habitatge particular, els agents poden tenir més problemes a l’hora de fer inspeccions i detectar possibles casos de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual.

A la zona de la Jonquera i en altres vies de la província hi ha molts locals a peu de carretera on s’ofereixen serveis sexuals. Alguns però han acabat tancant per l’efecte de la crisi de la Covid i d’altres, han perdut clients durant la crisi i arran del desplaçament d’aquesta pràctica cap als habitatges.

Algunes de les noies que hi treballaven s’han desplaçat novament a les carreteres i algunes d’aquestes són explotades per màfies sobretot a peu de carretera de poblacions de l’Alt Empordà i la Selva.

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, en resposta una pregunta parlamentària del grup del PSC, explica que amb aquest increment de l’activitat sobretot en pisos hi ha més dificultats per fer aflorar casos d’explotació sexual. Recorda que són les inspeccions administratives que es duen a terme sovint en prostíbuls «els principals mecanismes de detecció» d’aquesta pràctica.

Les investigacions policials però no s’aturen i els Mossos d’Esquadra treballen en aquests moments en diverses investigacions d’organitzacions criminals que operaren a la zona fronterera de l’Empordà. Unes màfies que sospiten que fan prostituir les dones de forma «coercitiva» per lucrar-se.

Tatuades com a propietat

Precisament, l’abril de l’any passat es va donar un cop policial molt fort contra una organització criminal d’aquestes característiques que operava a les comarques gironines. Els bons resultats d’aquest cas va ser fruit de la col·laboració policial entre els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la policia de Romania. Van desmantellar una xarxa de proxenetes que obligava a prostituir dones a les carreteres a l’Alt Empordà i la Selva.

L’operació va permetre alliberar 18 dones, entre les quals una menor, i es van detenir 19 persones a Espanya i Romania. De les vuit persones detingudes a Figueres, hi havia els dos líders de l’organització, que van ingressar a presó. La banda estava assentada a la província des de fa 6 anys. Hi ha un element lamentable que va treure a la llum aquest operatiu i que feia 15 anys que no es veia en casos de tràfic de persones: marcar les noies «amb un codi de barres», un tatuatge. Servia d’entrada per marcar que eren propietat del proxeneta i, a més, s’ho deixaven fer perquè creien que era el seu marit.

Atenció a les víctimes

Les víctimes de tràfic de persones no només són ateses per la policia sinó que són derivades cap a associacions com ONGs. El paper de les associacions que es fan càrrec de les dones un cop alliberades és molt important. Tot i això, com apunten investigadors d’aquest camp, sovint és difícil que acabin trencant amb tot en ser alliberades de la xarxa de proxenetes que les sotmet. Un cop lliures, aquestes dones són víctimes que tenen por, que viuen amenaçades, i moltes al final no volen ni denunciar el qui creuen que era el seu marit -proxeneta-.

Els Mossos d’Esquadra com molts dels cossos policials que hi ha al territori treballen amb organitzacions d’aquest tipus per protegir les víctimes. A la província de Girona per exemple, com recorda el conseller d’Interior, s’han signat convenis amb les entitats APIP-ACAM que té presència física i activa a la Jonquera i SICAR. També treballen amb Creu Roja.

Aquesta col·laboració amb entitats és «un aspecte fonamental per ajudar a la detecció de víctimes», subratlla el responsable d’Interior que destaca que amb aquest treball amb entitats, són les encarregades també de facilitar recursos per ajudar a aquestes dones.

Abolir la prostitució

Precisament aquesta setmana el Congrés dels Diputats va iniciar el tràmit per abolir la prostitució. Una activitat que mou cada dia uns cinc milions d’euros i sotmet unes 45.000 dones en aquests moments a Espanya. La major part de les dones que es prostitueixen són estrangers i moltes, en situació irregular.

Arran de la Guerra a Ucraïna també van començar a circular informacions que algunes dones eren captades per màfies que les volien obligar a prostituir. Arran de la invasió de Rússia, els departaments d’Igualtat i Feminisme s juntament amb Interior també han creat un servei de prevenció de les situacions de Tràfic d’Éssers Humans i que compta amb una línia 900 i personal d’acollida. A banda, amb el departament de Drets Socials, també treballen en formació als treballadors de l’atenció primària de serveis socials per prevenir, detectar i abordar les violència masclistes i també es preveu l’elaboració d’un protocol sobre com abordar-les.

Aquests temes també els tracten des del departament de Salut a través de la Pla d’acció enfront el VIH i altres malalties de transmissió sexual. El conseller assegura que s’han subvencionat projectes sobre aquesta temàtica d’entitats i que algunes són de l’Alt Empordà. Aquests projectes busquen promoure promoció de conductes sexuals més segures.