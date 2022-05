Francisco Javier Marín àlies El Cuco serà jutjat a partir del 26 de maig per un suposat delicte de fals testimoniatge que hauria comès durant el judici pel crim de Marta del Castillo. La jutgessa encarregada del nou cas, Olga Simón, ha preguntat a les parts si estan d'acord que el judici pugui ser televisat i retransmès en directe.

El Cuco era menor d'edat quan Marta del Castillo va ser assassinada, el 24 de gener de 2009. Per tant, ell va ser jutjat en un tribunal de menors i condemnat a passar dos anys i onze mesos en un centre per un delicte d'encobriment del seu amic, Miguel Carcaño.

Posteriorment, en el judici per adults, El Cuco va declarar ja com a testimoni i va negar haver estat en el pis sevillà on va passar el crim. La jutgessa decidirà ara si va cometre llavors un delicte de fals testimoniatge.

Obra teatral

La família de Marta del Castillo, representada per l'advocada Inmaculada Torres, defensa que el judici sigui retransmès íntegrament.

Per part seva, Agustín Martínez Becerra, l'advocat del Cuco, defensa que els periodistes puguin ser presents en el judici, però rebutja que entrin les càmeres de televisió. "Considerem que la Sala d'un Tribunal no pot ni ha de convertir-se en un escenari en el qual representar una obra teatral per a major glòria d'un públic àvid de morbositat o per satisfer interessos publicitaris", defensa en l'escrit remès al jutjat.

L'advocat del Cuco insisteix que no és un personatge públic i reclama que no es vegin vulnerats "la seva intimitat i el seu coneixement mediàtic". Conclou que "ha de prevaler el dret al fet que no sigui captada i transmesa la imatge dels acusats (El Cuco i la seva mare), sotmetent-los a la injusta humiliació de la pena de telenotícies que, sens dubte, vulnera tots els seus legítims drets".

El Cuco, que ja va complir condemna per encobrir el crim de Marta del Castillo, s'enfronta ara a una nova petició d'entre vuit mesos i dos anys de presó per fals testimoniatge.

Acarament amb Carcaño

En el judici està també acusada Rosalía, la mare del Cuco, pel mateix possible fals testimoniatge. Com a testimoni declararà Miguel Carcaño, que compleix 21 anys de condemna per l'assassinat de Marta del Castillo, i ha acusat el seu antic amic, en una de les seves múltiples versions, de participar en una suposada violació a la jove. Una de les peticions de la família de Marta és que Carcaño i El Cuco tinguin un acarament en el qual enfrontar les seves versions sobre la mort de la jove sevillana.

La jutgessa tindrà l'última paraula sobre la retransmissió de la vista contra El Cuco. En principi, els judicis són "audiència pública" i estan oberts, encara que la magistrada pot decretar que tot o part d'ells siguin a porta tancada per tractar-se d'assumptes o sessions molt sensibles. Així va passar en el judici íntegre per l'assassinat de la professora Laura Luelmo, a Huelva, o amb algunes sessions del cas dels violadors de La Manada, a Pamplona.