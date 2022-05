La Guàrdia Urbana de Figueres ha sancionat un local musical de la plaça del Sol on les noies entraven gratuïtament i els nois pagaven una entrada de 10 euros amb consumició. Els fets van passar dissabte i s'anunciava a través de les xarxes socials. De fet, aquesta no és la primera vegada que ho fan. Tal i com es pot veure a les xarxes socials del local, ho fan des del mes d'abril, quan l'establiment va obrir portes. En una piulada, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha denunciat el cas i ha afirmat: "Quan no paguem el producte, ens convertim en el producte". "No volem concebre la dona com a reclam, estem totalment en contra d'aquestes conductes", ha remarcat.

Quan no paguem pel producte, ens convertim en el producte. No volem concebre la dona com a objecte de reclam, estem totalment en contra d'aquestes conductes pic.twitter.com/EEwIWG6csJ — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 9 de mayo de 2022 Fecasarm diu que el local demana disculpes i ha retirat l'escrit. La policia ha multat aquest cap de setmana un local situat a la plaça del Sol de Figueres per publicitar que les noies entraven gratis i que els nois havien de pagar 10 euros per fer-ho, amb consumició inclosa. A través d'una publicació a les xarxes socials, la sala musical Kartier anunciava un 'Domingo a fuego': "Ells: 10 euros amb consumició. Elles: Entrada Gratuïta". L'alcaldessa ha denunciat el cas a través de les xarxes socials, on ha afirmat que persegueixen aquestes conductes per "posar fi a la cosificació de les dones". "Volem acabar amb totes les discriminacions sexistes perquè cap noia pensi que el seu cos és l'entrada a cap lloc", ha afegit. En declaracions a l'ACN, Lladó ha dit també que la Guàrdia Urbana en va tenir coneixement a través de les xarxes i que va actuar en el marc dels controls periòdics que es fan. Segons ha explicat, han denunciat el local per vulnerar el decret d'activitats i esdeveniment recreatius per "discriminació per raó de sexe". "La denúncia és per una infracció molt greu i, segons el propi reglament, la multa pot anar dels 15.000 als 50.000 euros", ha dit. La voluntat, de fet, és ser exemplars i llençar un missatge clar: "Que la gent vegi que això no es pot fer". En aquest sentit, l'alcaldessa insisteix que "les dones han de saber que el seu cos ha de ser respectat" i que cal que "les administracions actuïn". "Aquestes actituds han de quedar erradicades en el segle XXI", afegeix. Els fets van passar dissabte i s'anunciava a través de les xarxes socials. De fet, aquesta no és la primera vegada que ho fan. Tal i com es pot veure a les xarxes socials del local, ho fan des del mes d'abril, quan l'establiment va obrir portes. Arran dels fets, però, han eliminat tots els cartells que ho anunciaven. El local retira el cartell i es disculpa Des de Fecasarm s'han posat en contacte amb el local –que està associat- i els han explicat que "no es podia fer". "Ells ens han comentat que ha estat una patinada del departament comercial, que ha actuat de bona fe pensant que era legal perquè ho havien vist en altres llocs", remarquen des de la patronal. "Ja han retirat el post i demanen disculpes a totes les persones que s'hagin sentit discriminades o ofeses perquè en cap moment s'ha volgut treure profit de la figura de la dona ni discriminar les persones de sexe masculí", afegeixen. En aquest sentit, remarquen que aquesta condició "només es va incloure a les xarxes socials" però que no estava penjada "com a condició del dret d'accés al local". "Des dels serveis jurídics Fecasarm, que hem participat en la formació teòrica de més de 1.500 controladors d'accés tenim clar i volem insistir en que en cap cas es pot discriminar per cap motiu, ni per raó de sexe, origen, religió, pensament ni per cap altra circumstància o condició social", afegeixen. A més, la patronal de l'oci nocturn es posa a "disposició" de la Guàrdia Urbana per tractar situacions d'aquest tipus en les reunions periòdiques que mantenen.