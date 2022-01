La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, ha desmantellat una plantació de marihuana amagada en un xalet de la població. Durant l'operatiu han decomissat més de 500 plantes en diferents fases de creixement i més de 10 quilos de cabdells envasats en bosses i a punt per a la distribució. Com a responsables del cultiu il·legal han detingut dos homes de nacionalitat holandesa i eslovaca com a suposats autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric perquè tenien la llum punxada.

Segons la investigació, un dels arrestats va llogar la casa unifamiliar aïllada del centre urbà amb l'objectiu de cultivar-hi marihuana i passar desapercebuts. Havien condicionat l'habitatge per tenir el major nombre de plantes de marihuana possible allotjant la droga sota la construcció d'una piscina que hi ha al pati. Controlaven la droga amb un sistema de càmeres amb control remot des de l'interior de l'habitatge i tenien tapiades totes les zones exteriors per evitar que els descobrissin. Durant l'escorcoll, a banda de les plantes, els agents van intervenir una escopeta d'aire comprimit, càmeres material per al cultiu, 1.500 euros en efectiu i diverses armes blanques com matxets o ganivets. Els detinguts van sortir en llibertat després de passar a disposició judicial amb mesures cautelars.