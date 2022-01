Un cotxe s'ha cremat totalment aquesta nit a Figueres. Els fets han tingut lloc a l'avinguda Marignane, a l'alçada del número sis (davant de la Mutua Intercomarcal). Com el cotxe estava aïllat, no hi ha hagut més afectacions, ni materials ni personals.

Alguns veïns de la zona expliquen que han sentit una explosió i poc després ha començat el foc. Última Hora! Explosió , i incendi d'un vehicle a l'Av/ Marignane de Figueres. Sembla que no hi ha cap ocupant. @emporda_info @tramuntana_tv @punsix pic.twitter.com/15SQFlmwC3 — Martí Dacosta (@martidacosta) 20 de enero de 2022 Els Bombers han rebut l'avís a la 1.40h de la nit, han enviat una dotació i, segons informen, el foc s'ha extingit a les 1.55h. Aquest matí el cotxe precintat encara no s'havia retirat de la via pública.