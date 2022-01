Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner a Sant Gregori que ha abandonat el seu tràiler en flames i multiplicava per set la taxa d'alcohol permesa. Els agents l'han localitzat estassat a terra, a uns vint metres del vehicle, amagat entre uns matolls i en evident estat d'embriaguesa. El camió, que transportava roba i sabó, ha quedat completament calcinat. Els fets han passat pels volts de les onze de la nit. La policia ha rebut l'avís que a l'AP-7, just després de la sortida oest, hi havia un camioner que conduïa fent sacsejades. Mentre s'hi adreçaven, han rebut un nou avís que alertava que al vehicle li sortien guspires d'una roda. Quan hi han arribat, ja s'han trobat el camió aturat amb la tractora cremant-se amb gran virulència.

El foc de seguida s'ha estès al semiremolc. Els Bombers hi ha enviat fins a set dotacions i han aconseguit sufocar les flames, després de comprovar que no duia materials perillosos.

Després de fer les tasques de protecció de la via i facilitar el desviament de la circulació, els Mossos han comprovat que a la cabina no hi havia cap ocupant. Per això, han iniciat una recerca per la zona i han localitzat el conductor estirat a terra a uns vint metres del cotxe. Concretament, en un turó situat al marge dret de l'autopista. Estava amagat entre uns matolls.

En comprovar que presentava signes evidents d'anar begut, li han fet la prova i ha donat un resultat positiu d'1,12 mg/l d’alcohol per litre d'aire expirat.

Els Mossos han detingut l'home, de 44 anys, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i originar un greu risc de la circulació per a la resta d'usuaris, per no alertar de l'avaria ni de l'incendi.

La carretera ha quedat reoberta parcialment de matinada, amb dos carrils tallats per efectuar els treballs de retirada del vehicle i del combustible, així com per refer l'asfalt de la via afectada.

L'arrestat, que no té antecedents, passarà properament a disposició judicial.