Els Bombers han apagat, aquesta matinada, un incendi de contenidors a Navata. El cos ha rebut l'avís a la 1.51 h, ja que la part de plàstic superior d'un contenidor ha estat cremada.

Una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, al carrer de Figueres del municipi de Navata.

No hi ha hagut ferits. L'incendi no s'ha estès i ha estat controlat ràpidament.