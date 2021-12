El president del Futbol Club Barcelona (FCB), Joan Laporta, ha volgut desmarcar el Barça del 'cas Albert Benaiges', l'excoordinador de futbol base blaugrana acusat de presumptes abusos sexuals i vexacions. "Aquest senyor s'ha desvinculat del Barça per motius personals. Davant de tot el que està sortint, nosaltres estem recopilant informació i quan la tinguem tota ens pronunciarem oficialment. Evidentment, és obvi que si arribem a saber tot això, no l'hauríem contractat", ha comentat Laporta en declaracions a Barça TV.

En paral·lel, el president blaugrana ha recordat que Benaiges va ser contractat pel seu "talent a l'hora de descobrir nous jugadors" i ha advertit d'accions legals per qui vulgui involucrar el club en el 'cas Benaiges'.

"Qui pretengui embolicar el Barça en tota aquesta qüestió de forma impròpia, trobarà una reacció del club contundent en defensa dels interessos legítims del FC Barcelona", ha remarcat Laporta.

El diari Ara explica aquest diumenge els últims dies d'Albert Benaiges al Barça i detalla que va ser informat que seria apartat del càrrec el 2 de desembre, en una reunió amb el vicepresident esportiu, Rafa Yuste, i el CEO, Ferran Reverter. Un dia abans, el club havia comunitat al diari que tenia constància de la investigació que estava fent.

Tot i això, els advocats, treballadors del club i recursos humans no van ser informats del context de la decisió i l'únic argument que van rebre va ser que l'afectat plegava per "motius personals". L'acord per a la desvinculació de Benaiges es va tancar per satisfer les quantitats previstes aquesta temporada 2021-2022 i perquè –amb 66 anys- pugui tramitar la jubilació anticipada.