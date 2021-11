L'excursionista rescatat a Setcases en estat crític per una hipotèrmia greu després d'haver passat diverses hores al ras ha mort a l'hospital Vall d'Hebron aquest dilluns al vespre, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat a l'ACN el centre hospitalari. L'home no va tornar a casa diumenge per dinar després d'haver sortit a la muntanya al matí, i la família en va denunciar la desaparició a la tarda. Els serveis d'emergència l'han localitzat aquest dilluns al migdia, colgat per 50 centímetres de neu a 400 metres de l'estació d'esquí de Vallter 2000. Un helicòpter medicalitzat l'ha traslladat a la Vall d'Hebron on ha mort hores després.

Les tasques de rescat han estat molt feixugues per les condicions climatològiques, ja que no hi havia gens de visibilitat i hi havia risc d'allaus. El dispositiu de rescat ha trobat l'home colgat per 50 centímetres de neu i a 400 metres de l'estació de Vallter 2000, fet que fa pensar als Bombers que va quedar atrapat mentre es disposava a tornar.