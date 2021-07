Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 16.13 h en un incendi de vegetació a Portbou que ha entrat des de la Cataluynya Nord, concretament a la zona fronterera del coll dels Belitres, entre Cervera de la Marenda i Portbou. El foc es troba en una superfície de matoll i crema en descendent una muntanya anant direcció cap al mar.

Els Bombers es centren en el flanc dret i la cua, ja que el flanc esquerre mor al mar, al Cap de Portbou. Els agents han comunicat que les flames són a tocar de la platja del Pi i que a la cua encara hi ha punts calents.

La tramuntana no ajuda al cos de bombers, ja que està bufant considerablement. Les flames estan més amunt d'on va cremar fa 9 anys, el 2012, al Coll de Belitres.

Actualment, hi treballen 30 dotacions terrestres i 6 dotacions aèries. Fins a Portbou, també s'han desplaçat 5 vehicles dels ADF. A més, hi ha bombers de la Catalunya Nord treballant de cua i flanc esquerre.

Tallada l'N-260

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha comunicat que la carretera N-260 està tallada al seu pas per Colera, entre els quilòmetres 0 i 12.

En un altre missatge a Twitter, els Mossos d'Esquadra han explicat que estan ajudant els Bombers i els serveis d'emergències a la zona. La policia catalana ha demanat prudència i evitar aproximar-se a la zona de l'incendi.

Els camions dels Bombers no poden girar

En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Portbou, Xavi Barranco, ha explicat que un dels problemes amb el que es troben els Bombers és que els camions no poden girar, perquè la carretera és massa estreta. De fet, aquesta és una llarga reivindicació per part d'aquest municipi alt-empordanès. «O travessen el foc o no poden girar. Ho hem demanat moltes vegades i a veure si aprenen la lliçó amb el que ha passat avui. Amb aquesta carretera no es pot viure en un lloc de frontera en el segle XXI», ha etzibat.

Barranco també ha alertat de «l'efecte contagi» dels incendis i ha advertit que aquest «s'assembla massa» al foc que es va declarar a la Jonquera el 2012 i que va afectar més de 10.000 hectàrees. El batlle ha explicat que la zona que s'està cremant «té un valor natural important», però reconeix que la capacitat de regeneració és «alta». «El més important és que no hi hagi afectacions personals o materials», ha conclòs.

Alguns usuaris han compartit vídeos i fotografies de l'incendi a les xarxes: