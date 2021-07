Els Bombers han donat per controlat l'incendi que ha cremat a Ventalló i que, finalment, ha calcinat unes 34 hectàrees de massa forestal, segons han informat els Agents Rurals. Un foc que es va declarar aquest dissabte a dos quarts de sis de la tarda i que es va estendre ràpidament i de forma violenta empès per la Tramuntana. La feina dels Bombers, ajudats per les ADF, els pagesos amb els seus tractors i la millora de la climatologia, han permès poder aturar el foc que es va donar per estabilitzat diumenge al matí i per controlat aquest dilluns al matí.

En aquesta mateixa fase es troba l'incendi del massís del Montgrí (Baix Empordà) que es va declarar dijous a la tarda i que ha cremat 91 hectàrees de parc natural. Els Bombers informen que els dos incendis estan en vies d'extinció.

En relació a les causes dels dos focs, els Agents Rurals no han informat encara dels motius. En relació al de Ventalló, la primera hipòtesi que tenen és que hauria estat intencionat o per una negligència.