Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte, 24 de juliol, a la tarda, en un incendi forestal que s'ha declarat a Ventalló. L'avís del foc s'ha rebut a les 17.32 hores en una zona boscosa propera a la GI-624, als Masos de Ventalló. Segons les darreres estimacions d'Agents Rurals, les flames han afectat una quinzena d'hectàrees de massa forestal.

En l'extinció de l'incendi hi treballen 36 mitjans terrestres i vuit aèries dels Bombers. Com a mesura preventiva estan tallades les carreteres: GI-624 a Ventalló, GI-623 fins a Camallera i GI-631 a Vilopriu. L'incendi és molt actiu i està descontrolat, però no hi ha cap nucli de població proper. El foc coincideix en el temps amb un altre foc forestal a la Conca de Barberà, cosa que impedeix destinar-hi més dotacions.

L’incendi de Santa Coloma de Queralt crema des del voltant de les 15.00 hores i continua actiu avençant en sud-oest. L'incendi forestal a Ventalló s'ha vist reforçat per vent de nord, que ha començat a mitja tarda. En els dispositiu dels dos incendis estan treballant també efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de les zones afectades, així com també es compta amb maquinària agrícola. A més, també hi ha Mossos d’Esquadra, el Cos d’Agents Rurals, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i Protecció Civil.

Protecció Civil de la Generalitat manté en ALERTA el pla especial d'emergències per incendis forestals INFOCAT i des de la sala de coordinació d’emergències CECAT s’està fent seguiment dels dos incendis actius aquesta tarda en contacte amb els municipis afectats i els diversos cossos d’emergències. També s’ha activat el personal tècnic de la operativa territorial de Protecció Civil per desplaçar-se a les zones de l’incendi.