Els Bombers confien en estabilitzar l'incendi que crema des d'aquest dijous al massís del Montgrí i que ha cremat prop d'un centenar d'hectàrees des de que es va iniciar. Una seixantena d'efectius terrestres han estat intentant estabilitzar el perímetre del foc durant tota la nit i a primera hora del matí ja s'han incorporat els mitjans aeris per donar suport. El cap de l'operatiu dels Bombers, Jordi Martín, es mostra esperançat en poder estabilitzar el foc, però recorda que estan treballant en condicions "molt complicades". "Avui serà un dia dur. El més dur del 2003", explica el cap dels Bombers. El motiu són les temperatures altes que hi ha a la zona, la caiguda de la humitat i el vent de Garbí que bufarà.

El foc del Montgrí continua cremant tot i la feina dels Bombers durant tota la nit. El cap operatiu del cos, Jordi Martín, ha explicat que no el poden donar per estabilitzat, si bé espera poder-ho fer al llarg d'aquest divendres. Això sí, els Bombers tenen en contra "el dia més dur des de 2003" climatològicament parlant. A la pràctica, suposa que el vent de garbí bufarà amb més intensitat a partir del migdia, les temperatures seran "molt altes" com a conseqüència de la massa d'aire calent i la humitat relativa baixarà de manera substancial.

"Cal tenir en compte que la situació és de risc arreu i això vol dir que els Bombers hem de respondre en aquest incendi i als que hi puguin haver a qualsevol lloc de Catalunya en un dia tan complicat com diuen els experts", ha assenyalat el cap dels Bombers a Girona.

Tot i la precaució de Martín, la realitat és que la columna de fum que ahir es percebia des de quilòmetres, aquest divendres és molt més petita i, a més, cal tenir en compte que els mitjans aeris s'han incorporat a les tasques d'extinció, després que ahir només poguessin volar unes tres hores des del moment que es va declarar l'incendi.

Martín ha explicat que l'incendi del Montgrí combina un espai muntanyós, el més proper al castell i que té un accés més complicat però poca vegetació per cremar, i un altre entorn amb més vegetació. Sobre les causes, Martín no s'hi ha volgut pronunciar, ja que es tracta d'una investigació que està duent a terme el cos d'Agents Rurals, si bé han localitzat el punt d'inici proper a una pista forestal, a tocar d'una línia elèctrica.

Martín ha comparegut amb la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, que ha tornat a demanar "prudència" i que es respectin les indicacions, pel que fa a talls de carreteres i restricció d'accessos.

Tornen els nens desallotjats

D'altra banda, els 135 nens i 15 monitors desallotjats aquest dijous per l'incendi del Massís del Montgrí, podran tornar-hi a l'hora de dinar, al comprovar que no hi ha risc. Els Bombers els van fer sortir de l'immoble preventivament, malgrat que les flames no estaven a tocar. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha confirmat que són els únics que s'han hagut de desallotjar i que no hi ha hagut cap domicili afectat.

Colomí es mostra "optimista" amb l'evolució de l'incendi que ha calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. El batlle ha explicat que el foc es va iniciar en una zona de difícil accés per on hi passa una línia d'alta tensió. "Ara caldrà recuperar-ho", ha finalitzat.