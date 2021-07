La Policia Local de la Jonquera ha detingut aquest matí un home jove de 22 anys per haver robat, juntament amb la seva parella, diverses ampolles de licor a un supermercat al Pertús. Segons fonts policials, encara no s'ha pogut determinar la quantitat d'ampolles perquè la dona ha fugit abans que arribés la policia. El jove hauria facilitat la fugida d'ella però a ell no li ha donat temps i finalment la policia ha pogut detenir-lo.