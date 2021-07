L'incendi que crema des d'aquest migdia a Llançà segueix fora de control i ja ha calcinat 100 hectàrees de terreny i potencialment en podria cremar 2.000, la gran majoria del Parc Natural del Cap de Creus. Els Bombers, a més, es troben amb la dificultat que és una zona de difícil accés i els camions no poden arribar a prop de les flames.

El cap del cos a Girona, Jordi Martín, explica que han reforçat els mitjans aeris perquè no poden tirar línies d'aigua des dels vehicles. Fins al lloc hi estan treballant 40 mitjans terrestres i 14 més d'aeris que estan intentant apagar el foc, si bé Martín reconeix que el vent "no ajuda". "El problema és que l'incendi està en una zona inaccessible i això alenteix molt les tasques d'extinció", assenyala.