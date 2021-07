Roses ha començat a sancionar les infraccions comeses pels usuaris de patinets elèctrics que no compleixen amb la normativa fixada per l’Ordenança de Circulació aprovada el passat mes d’octubre. Les sancions oscil·len entre els 50 i els 200 € en funció de la infracció, de 700 € per a empreses de lloguer que no disposin de l’assegurança preceptiva, i poden comportar l’enretirada dels vehicles en cas que aquests no els vehicles no compleixin amb l’homologació fixada.

Roses va ser un dels municipis pioners en l’adaptació de la seva Ordenança de Circulació a l’ús de patinets elèctrics, segways i resta de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), regulació que s’ha vist posteriorment refermada amb l’aprovació de la normativa per part de la Direcció General de Trànsit, en la mateixa línia que la municipal.

Transcorreguts més de sis mesos des de la seva entrada en vigor i després de les campanyes informatives i d’assessorament dutes a terme per la Policia Local entre usuaris, instituts i empreses de lloguer d’aquesta tipologia de vehicles, l’Àrea de Seguretat Ciutadana de Roses ha imposat les primeres sancions per incompliment de la normativa vigent. També s’han enretirat diversos patinets a empreses de lloguer que no complien amb l’homologació pertinent.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, assenyala que "Roses va adoptar un paper actiu pel que fa a l’encaix d’aquesta nova tipologia de vehicles al dia a dia del nostre municipi, amb una regulació pròpia que vetlla per la seguretat tant de conductors com de vianants. La normativa aprovada per la DGT posteriorment ens demostra l’encert de la nostra ordenança i que hem anat pel bon camí. Ara cal completar el procés vetllant també pel correcte compliment d’aquestes normes. Esperem comptar amb la col·laboració i conscienciació de tots els usuaris i usuàries".

Normativa

L’ordenança estableix que els patinets elèctrics i resta de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb una velocitat d’entre 6 i 25 km/h (per sota d’aquesta velocitat són considerats joguines i per sobre ciclomotors que requereixen matriculació), només podran circular a Roses per aquelles vies que tinguin una velocitat màxima permesa de 30km/h o pels carrils bici, quedant expressament prohibit fer-ho per voreres i zones peatonals.

També s’estableix l’obligatorietat d’ús de casc homologat per als seus usuaris que, com qualsevol altre usuari motoritzat, hauran de respectar les normes de circulació genèriques de les vies per les quals circulin.

L’edat mínima per circular amb aquesta tipologia de vehicles és de 15 anys. No està permesa la circulació de més d’una persona per patinet ni l’ús d’auriculars o telèfon mòbil.