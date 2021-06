Un camió detectat a la frontera carregat de droga el 2020 ha posat al descobert una banda internacional de narcotraficants. Els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera han desmantellat un grup criminal dedicat al tràfic de cocaïna, haixix i marihuana que distribuïen amb llanxes i tràilers.

La policia ha detingut 11 persones, de les quals quatre han ingressat a presó. La banda traslladava la droga des de Portugal i Andalusia fins a França i altres països de la Unió Europea i per aquest motiu la investigació ha estat coordinada per Europol.

Els dos cossos policials han intervingut droga a França, Portugal, Lleida i a Osuna, en aquesta població sevillana es van comissar 236 kg d’haixix amagats en una caleta molt sofisticada d’un remolc de camió localitzada gràcies a l’escàner de Vigilància Duanera.

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent i la Unitat d’Investigació de la comissaria de Lleida, juntament amb agents de la Unitat de Vigilància Duanera de Catalunya i Andalusia de l’Agència Tributària van detenir el 16 de juny sis homes i cinc dones, de nacionalitats espanyola i albanesa i d’edats compreses entre els 32 i 57 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, tràfic de drogues i contraban.

A finals de l’any 2019 els Mossos d’Esquadra van detectar un magatzem a la ciutat de Lleida que contenia tota mena de material i utensilis que s’utilitzen per cultivar marihuana. A partir d’aquí els agents van iniciar una investigació que va permetre identificar diverses persones que estarien relacionades amb el tràfic de drogues.

Setmanes més tard a França es va detectar un camió relacionat amb els investigats i al conductor se li van intervenir uns 16.000 euros. Al mateix conductor i també a la duana francesa, a la frontera, amb Girona l’abril de 2020 li van trobar 1.000 quilos d’haixix i 180 quilos de marihuana. A partir d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra i la Unitat de Vigilància Duanera de Girona van detectar que tenien objectius comuns i van formar un equip conjunt d’investigació.

Llanxes i camions

Es tractava d’una organització criminal assentada en territori nacional que es dedicava a comercialitzar substàncies estupefaents, principalment traslladaven la droga des de Portugal i Andalusia fins a França i altres països de la Unió Europea, fos per carretera mitjançant camions o pel mar amb les llanxes. Des de l’inici de la investigació conjunta es van localitzar diversos carregaments duts a terme per l’organització criminal.

Un d’ells es va produir el mes de juliol de l’any passat a l’A-2 a Sidamon quan van localitzar 218 quilos de marihuana ocults als calaixos laterals d’un camió. A França es van intervenir 748,3 kg de resina d’haixix i a Osuna (Sevilla) es van comissar 236 kg d’haixix amagats en una caleta molt sofisticada d’un remolc de camió localitzada gràcies a l’escàner de vigilància duanera. Una altra confiscació molt important va produir-se a Portugal, on es va interceptar un carregament de més de 6 tones d’haixix i on van acabar detinguts i ingressats a presó diversos membres de l’organització. Lluny de desistir de l’activitat criminal, l’organització va refer-se i va crear noves infraestructures logístiques per continuar amb el transport d’estupefaents.

Els investigadors van identificar tots els membres de l’organització criminal amb els diferents rols que tenien. El líder, d’origen albanès, s’encarregava d’organitzar i coordinar la resta de membres i gestionava els mitjans de transport com podien ser camions, furgonetes o narcollanxes per facilitar el transport d’haixix a diferents països de la Unió Europea. La seva dona s’encarregava de blanquejar els beneficis.

Palets per amagar la droga

Un altre membre posava a disposició la seva empresa de compravenda de palets ubicada a Cornellà de Llobregat per carregar, descarregar i amagar la droga i les llanxes per després fer el transport en l'àmbit nacional o europeu. Altres investigats posaven a disposició de l’organització els camions i remolcs per transportar la droga i les llanxes. I altres integrants s’encarregaven de fer el transport o fer de pilots pels transportistes. Un altre dels membres disposava d’un local a Lleida on es guardaven eines per al cultiu de marihuana i gestionava plantacions a Montoliu de Lleida, Raïmat, Bassa Nova, Castelló de Farfanya i Vilanova de Bellpuig.

La investigació, atesa la vinculació de diversos països de la Unió Europea (França, Espanya i Portugal), s’ha coordinat a través d’Europol a fi i efecte de coordinar l’activitat policial i judicial.

El dia 16 de juny els investigadors van fer entrades i escorcolls a domicilis i locals dels investigats ubicats a Lleida, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí. Durant el dispositiu els agents van detenir 11 persones i van comissar sis vehicle de gamma alta. Així mateix, durant tota la investigació es van intervenir: 1.748 kg d’haixix i 135 kg de marihuana a França, 218 kg de marihuana a Lleida, 236 kg d’haixix a Osuna (Sevilla) i 6.5 tones d’haixix a Portugal.

Quatre de les detencions van quedar sense efecte pendents que les citi el jutjat, mentre que la resta van passar a disposició judicial i actualment es troben ingressats preventivament a la presó de Lleida quatre persones, mentre que a Portugal continuen ingressats a presó nou membres de l’organització. A França hi ha una altra persona complint condemna a presó.