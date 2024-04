Aitor Moll: «Les comunitats del Fòrum del Mediterrani són ja un gran pol d'atracció econòmica, social i cultural»

El CEO del grup Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha destacat que les comunitats del Fòrum del Mediterrani "són ja un gran pol d'atracció econòmica, social i cultural". Es refereix a Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Andalusia i Balears, les regions que sumen els seus esforços per a fer el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. Així s'ha expressat durant la presentació de l'edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat pel grup Prensa Ibérica en col·laboració amb La Fundació La Caixa, que tindrà lloc a València els pròxims 26 i 27 de juny. Amb aquesta iniciativa i durant la celebració del seu 45è aniversari, Prensa Ibérica vol reafirmar el seu lideratge informatiu en un àmbit geogràfic on edita 10 diaris generalistes: Diari de Girona, El Periódico de Catalunya, Regió 7 (Manresa), Diari de Mallorca, Diario de Ibiza, El Periódico Mediterráneo (Castelló), Levante-EMV (València), Información (Alacant), La Opinión de Murcia i La Opinión de Málaga, a més del diari esportiu Sport i els setmanaris l’EMPORDÀ i Mallorca Zeitung.

Per a Moll, "són territoris històricament prioritaris per al nostre grup", d'aquí ve que el grup compti amb 14 diaris que són referents en les seves respectives regions. El CEO de Prensa Ibérica ha recordat que l'arc mediterrani aglutina més del 40% de la població espanyola i representa l'àrea geogràfica amb major aportació a l'economia del nostre país, prop del 40%. En aquestes comunitats autònomes es localitzen quatre dels cinc aeroports amb major nombre de passatgers i els quatre ports amb major trànsit de mercaderies a Espanya.

L'objectiu del Fòrum del Mediterrani és crear un "diàleg que sigui constructiu i obert a tota la societat" que permeti reflexionar sobre les necessitats i oportunitats estratègiques que, especialment en clau econòmica, marquin l'agenda de l'arc mediterrani en els pròxims anys. Per això, es desenvoluparan vuit Consells que hauran d'aprofundir en la identificació d'oportunitats en vuit camps diferents que expliquin el futur d'aquesta regió, des de la mobilitat i l'energia fins al turisme i l'aigua. "Ens sentim profundament identificats amb els ciutadans d'aquestes cinc comunitats", ha assenyalat Moll.

Una mar de raons

El Fòrum del Mediterrani sorgeix d'una pregunta inicial: què passa amb el Mediterrani a Espanya? Les dotze províncies d'aquesta regió compten amb dotze empreses amb una facturació superior a 1.000 milions d'euros. Aquí es troben fabricants de plantes de grans companyies multinacionals, com Ford a Almussafes, Repsol a Tarragona i Cartagena i Medgaz a Almeria, però també 26 centres universitaris a les províncies mediterrànies i més d'una desena d'escoles de negoci independents. "El Mediterrani és el motor de l'economia espanyola", va destacar el director d'Informació Econòmica de Prensa Ibérica, Martí Saballs.

En el Fòrum del Mediterrani hi haurà personalitats prestigioses com la presidenta del Banc Europeu d'Inversions, Nadia Calviño, l'economista italiana Mariana Mazzucato, l'historiògraf Robert D. Kaplan i l'expert en aigua Gunter Pauli. Cadascun dels temes que es debatran i analitzaran pels vuit Consells locals del Fòrum es reparteixen entre els diferents mitjans de la regió del grup Prensa Ibérica. La Opinión de Murcia s'encarregarà del tema de l'aigua, on "no busquem respostes identitàries, creiem fermament que la tecnologia és clau per a solucionar el problema de l'aigua"; Información parlarà de nova energia per a la indústria, Diario de Mallorca del turisme i canvi climàtic, El Periódico Mediterráneo dels reptes immobiliaris, Levante-EMV de les xarxes per a la mobilitat, La Opinión de Málaga de la ciutat mediterrània del futur, El Periódico de Catalunya de l'economia blava i també s'analitzaran els reptes relacionats amb les persones. "És una il·lusió que traspassa fronteres, vertebradora de territori i exemplar", va expressar Saballs.

Submergir-se en el Mediterrani

Més enllà de l'economia i de les empreses, el Fòrum del Mediterrani tracta de valors. "Espero que no surfegem pel Mediterrani, sinó que ens submergim", va afirmar el director de Relacions Institucionals i Comunicació de Fundació La Caixa, Sergi Loughney. "Hem de sentir la força de l'aigua del Mediterrani", va agregar, perquè la base d'aquests diàlegs és "intentar fer un gran espectre de tot el que està passant al Mediterrani". I per a això és essencial que hi hagi "tantes empreses en aquest projecte i administracions públiques de diferents colors" com sigui possible per impulsar projectes diferents, parlar de societat i de persones.