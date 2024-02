Protecció Civil ha publicat, amb motiu del risc de fortes pluges que s'ha activat a l'Alt Empordà, una sèrie de recomanacions en cas que les precipitacions siguin abundants durant els dies vinents.

Com ja ha avançat el Meteocat, a l'Alt Empordà les pluges podrien anar acompanyades de tempestes i calamarsa. En el mateix escenari es troben les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Gironès, entre altres. Totes elles són zones que es troben en avís de risc en fase 1 de 6 durant la tarda i la nit del dilluns.

Per evitar afectacions greus, tant Protecció Civil com Trànsit han emès una sèrie de recomanacions a la ciutadania. En el cas de Trànsit, es recomana a les persones que s'hagin de desplaçar amb vehicles a les zones amb avís de risc per fortes pluges que moderin la velocitat i augmentin la distància de seguretat entre vehicles.

Per la seva banda, Protecció Civil recorda algunes de les recomanacions que és important que se segueixin: