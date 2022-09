El món del golf professional es troba en plena revolució. L’esport s’ha convertit en un dels emissors de valors més importants que hi ha en la nostra societat i, a poc a poc, s’ha establert com un dels principals referents de conscienciació mediambiental. Per això, el 14 de setembre, l’Espacio Bertelsmann de Madrid va acollir l’esdeveniment Descarbonitzar l’esport: el cas del golf, un acte organitzat per Prensa Ibérica juntament amb Acciona, empresa referent en gestió d’infraestructures i energies renovables a Espanya, destinat a aprofundir en els objectius, els desafiaments i les mesures establertes per aconseguir reduir la petjada ecològica del torneig Acciona Open Espanya de golf que tindrà lloc a Madrid entre els dies 6 i 9 d’octubre.

L’esdeveniment -celebrat alhora amb públic presencial i via streaming- va estar dirigit per Nekane Chamorro, coordinadora de Redacció Central de Prensa Ibérica i va comptar amb els testimonis de Joaquín Mollinedo, director general de RI, Comunicació i Marca d’Acciona; Sofía Miranda, regidora delegada d’Esports de l’Ajuntament de Madrid; i Javier Burgos, director comercial d’Acciona Open d’Espanya. Un panel d’experts implicats en el desenvolupament d’aquest torneig que va permetre abordar la realitat de la sostenibilitat en l’esport professional des de totes les seves perspectives.

Una nova mentalitat

Seguint el seu lema d’aquest any Emissions sota el par, aquesta segona edició del fòrum Descarbonitzar l’esport va arrencar amb una posada en comú del missatge principal de l’esdeveniment: aconseguir que, més enllà de reduir el seu impacte mediambiental, l’esport professional aconsegueixi millorar les condicions de les ciutats. Una realitat per a la qual l’Acciona Open d’Espanya es presenta com un autèntic referent a nivell mundial. «El més singular del projecte és que es posa el missatge de la sostenibilitat al mateix nivell que l’esdeveniment. És a dir, en la identitat del torneig hi ha el missatge sostenible», va introduir Joaquín Mollinedo.

El fórum 'Descarbonizar el deporte' va reivindicar el paper de l'esport com a transformador integral de la societat

Un ambiciós canvi de mentalitat que promet fer efecte en el paradigma esportiu internacional. I és que per Javier Burgos, «aquest esdeveniment no pot ser simplement neutral, sinó que ha de ser clarament positiu. És a dir, que ha de tenir un efecte de regeneració de l’entorn en tots els aspectes: mediambientals, socials i d’altres». Un objectiu que comparteix amb Sofía Miranda i que s’estén a tots els nivells d’acció possible: «L’objectiu no és només que es produeixi un esdeveniment d’aquesta magnitud a la ciutat de Madrid, sinó que compartim l’objectiu que aquest esdeveniment tingui un impacte positiu, no només en la sostenibilitat i el medi ambient, sinó en el mateix llegat de la ciutat», va proposar la regidora.

Un canvi real

Després dels èxits de la primera edició sostenible de l’Acciona Open d’Espanya de golf celebrada l’any passat, els objectius per continuar millorant aquest 2022 han sigut molt més importants. Tal com va explicar Burgos, el propòsit és continuar transformant la totalitat del torneig a poc a poc, i per fer-ho s’estan prenent tota mena de mesures per continuar reduint la seva petjada de carboni. Han reforçat la seva aposta pel transport públic i, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Madrid, han organitzat una sèrie de llançadores cada 15 minuts per evitar l’ús de cotxes privats. En aquesta mateixa matèria, fomentaran el cotxe multiusuari i l’ús de cotxes de baix impacte mediambiental amb descomptes en els preus del pàrquing i substituiran la flota de cotxes dels jugadors per models elèctrics. També preveuen eliminar totalment l’ús de plàstics a les seves instal·lacions, continuar regulant de manera sostenible l’ús d’aigua als camps i realitzar tota mena de campanyes de conscienciació per poder transmetre aquests valors a una part més gran de la societat.

Entre altres mesures, l'Acciona Open d'España fomentarà l'ús del transport públic i cambiarà els cotxes dels esportistes per models elèctrics

Segons Miranda, més enllà del medi ambient, aquest torneig també es preocupa pel benestar i la sostenibilitat social. Per això, des de l’Acciona Open d’Espanya es dona suport al consum de proximitat, la contractació local i altres mesures previstes per millorar el teixit socioeconòmic de la ciutat de Madrid. Així mateix, la regidora va aprofitar l’ocasió per destacar la important tasca que es porta a terme des del Club de Campo a través de la realització tallers educatius per a nens sobre la biodiversitat. «Una oportunitat única d’aprenentatge», va precisar.

I és que, tal com va recollir Mollinedo, el compromís de l’Acciona Open d’Espanya «no és només reduir l’impacte, sinó ajudar més enllà». Per això, aquest torneig ofereix un premi addicional, únic a Espanya, gràcies al qual l’organització de la competició ajudarà el guanyador a compensar les seves emissions de 10 anys a través de campanyes i activitats sostenibles com és, per exemple, la reforestació.

L’acte va acabar recordant al públic assistent que aconseguir canviar el paradigma de la sostenibilitat és un compromís comunitari que cal afrontar units, entre els ciutadans, les entitats privades i les administracions públiques. Aquesta unió és l’única que permet que projectes com l’Acciona Open d’Espanya puguin continuar sent un referent mediambiental a nivell global. Una visió de futur optimista amb què Mollinedo va posar punt final al fòrum: «En l’edició de l’any passat ja vam aconseguir un esdeveniment referent en el món de l’esport i de la sostenibilitat, i jo crec que gràcies a tots aquest any serà encara millor».