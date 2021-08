Catalunya suma 17 nous morts i 1.567 contagis per covid-19 en les últimes hores, en les quals han pujat els ingressos a les UCIs fins a 598 pacients, 19 més que el dia anterior, i també han augmentat en 25 les persones hospitalitzades, que sumen un total de 1.938.

Segons les dades d'incidència del coronavirus actualitzades aquest diumenge pel Departament de Salut, els indicadors confirmen que el virus està frenant la seva propagació, ja que la velocitat de retransmissió ha baixat lleument fins a situar-se en 0,72, enfront dels 0,73 d'ahir, i el risc de rebrot ha descendit 40 punts, fins a 450.

No obstant això, la situació a les UCIs segueix sent preocupant, amb catorze dies seguits per sobre dels 500 pacients ingressats i amb un augment de 19 malalts crítics en les últimes hores, en les quals també s'ha registrat un increment dels pacients ingressats, que ja són 1.938.

Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya ha registrat 22.869 defuncions pel virus, 17 en les últimes 24 hores, mentre que els casos confirmats acumulats puja a 924.506, en sumar 1.567 nous positius.

El risc de rebrot ha baixat aquest diumenge fins a 450 punts, 40 menys que el dia anterior, i la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants en set dies ha retrocedit 19,44 punts fins a situar-se en 245,71.

Un total de 5.293.856 persones han rebut una primera dosi de la vacuna anti-Covid a Catalunya, mentre que 4.150.908 ja tenen inoculada la segona i 4.673.521 expliquen ja amb la pauta completa, que inclou també als que han rebut la vacuna de Jansen, que requereix una sola dosi.