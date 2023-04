Aquest dissabte, a les deu del matí, jornada prèvia de Sant Jordi, a les escales de la biblioteca de Figueres, es presenta la xarxa de Creadors Literaris de Figueres i l’Alt Empordà, Creàlit. Aquesta nova plataforma vol ser un punt de trobada de totes les persones que produeixen literatura a la comarca per tal de crear un nucli de suport i col·laboració, un espai on compartir experiències i esdevenir un catalitzador d’iniciatives literàries, i també una eina per col·laborar amb creadors d’altres àmbits artístics i amb les entitats culturals i veïnals alt-empordaneses. CREÀLIT sorgeix arran de la primera edició de l’esdeveniment literari Figueres de Por i, a hores d’ara, està integrat per disset persones: Carlos Acedo, Mar Aparicio, Enric Bassegoda, Lluís Bosch, Rosa Canadell, David Castells, Octavi Dalmau, Txell Escrigas, Henar Galan, Paloma Gómez, Abraham Ortiz, David Ruiz, Ricard Sayeras, Montserrat Segura, Roser Torras, Antònia Tubau i Carles Vilaseca.

El col·lectiu neix com una plataforma de professionals de l’escriptura, entenent per plataforma el fet de ser un grup de persones amb un objectiu comú i per professionals, tenir la voluntat formal de crear literatura; és a dir, donar al món obra literària original. Es tracta d’un grup obert i per formar-ne part només cal tenir aquesta mateixa voluntat formal i està disposat a treballar en alguna de les iniciatives que vagin sorgint des de la xarxa. Els objectius immediats de Creàlit són donar-se a conèixer com a col·lectiu durant la diada de Sant Jordi mitjançat una parada a la Rambla de Figueres i organitzar, juntament amb l’entitat Amics del Castell de Sant Ferran, la segona edició de l’esdeveniment Figueres de Por, la vetllada de Tots Sants.