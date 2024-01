Sembla que de salut només n’hi ha una i que és molt important no perdre-la. La salut en general és un bé que cal administrar bé, sense malbaratar-lo. Un cop perduda, pot ser que no la tornem a recuperar. I en podem parlar de la física, de la mental i de la sexual. Avui tractarem d’aquesta. Perquè també és molt important.

Es té una bona salut sexual quan la sexualitat es viu de forma satisfactòria, respectuosa, autònoma i també es vincula amb la reproducció humana. Dies enrere es varen fer referència a aquests conceptes.

La sexualitat pot dependre de molts factors. Alguns tenen a veure amb la religió, la cultura i la societat en què es viu. I també pot dependre de l’edat, ja que dura tota la vida. Com també hi pot tenir a veure el gènere. De vegades s’emmalalteix i pot ser que les malalties no només afectin la salut física, sinó que també provoquin problemes de salut sexual, conegudes aquestes amb el nom genèric de disfuncions sexuals. Les que s’hi relacionen més i n’ocasionen més freqüentment són la diabetis, la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i algunes malalties neurològiques. I aquestes són malalties molt freqüents. Com freqüents són les disfuncions sexuals que anomenarem. Noms tant o tant poc coneguts com són el vaginisme i la disparèunia, el desig sexual femení parcialment o totalment inhibit, l’aversió sexual femenina i l’anorgàsmia. Aquestes es donen en les dones, però en els homes podem parlar de la disfunció erèctil, l’ejaculació precoç, retardada o la seva manca total, el desig sexual masculí també pot estar parcialment o totalment inhibit i, en darrer lloc, també és presentar una aversió sexual masculina o una disparèunia (dolor en les relacions sexuals). Com hem vist que hi ha, o hi pot haver, un binomi entre salut física i salut sexual, controlar les malalties físiques, és important per mantenir el gaudi de la sexualitat.

Si mai apareix una disfunció sexual, de les quals hem anomenat abans, cal buscar un professional de la salut, el facultatiu de capçalera o el sexòleg, per exemple i consultar-li. De vegades, un problema de salut sexual anticipa un de mèdic o al revés. La disfunció erèctil pot ser el primer senyal de la presentació d’una malaltia cardíaca o circulatòria i l’ejaculació precoç pot indicar que hi ha una prostatitis com a malaltia física de base. També poden estar provocades per l’edat o per problemes de relació amb la parella. La manca de desig sexual també pot estar provocada per alteracions hormonals, com també per problemes que poden tenir també a veure amb les relacions de parella, les personals i també per problemes laborals. De vegades hi ha diferents factors que actuen al mateix temps provocant aquestes disfuncions.

La sexualitat no es viu igual en les diferents etapes de la vida i cal ser conseqüent en les possibilitats de satisfer-lo. I no podríem acabar la columna sense fer esment de la importància d’evitar contraure les malalties infeccions de transmissió sexual. S’aconsegueix utilitzant mesures preventives en les relacions sexuals. El preservatiu continua sent el dispositiu més útil per evitar-les.

La sexualitat, tal com hem dit abans, ens acompanya tota la vida i forma part del trípode de la salut juntament amb la física i la mental.