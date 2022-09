Per tercer any consecutiu, la Fundació Oncolliga Girona ha organitzat la cursa solidària Corre per les Mames, que aquest cop farà parada a diversos municipis gironins que tenen delegació local. En el cas de l’Alt Empordà en són quatre: Cabanes, Llançà, Navata i Peralada. La prova tindrà lloc el 23 d’octubre, i aquest serà el primer cop que se celebrarà en un format 100% presencial, després de dues edicions «virtuals», on els participants feien un recorregut en petits grups bombolla per itineraris del seu entorn.

Enguany, però, en tots els casos la sortida tindrà lloc a les nou del matí. A partir de llavors es durà a terme un recorregut adaptat a cada municipi, però amb una característica comuna: serà de 5 quilòmetres circulars, que es podran recórrer corrent o caminant. Al final del trajecte, hi haurà avituallament per a tots els participants. Les inscripcions per a la cursa, que es poden fer a través del web www.correperlesmames.cat, ja estan obertes, i el donatiu per apuntar-s’hi és de 10 euros. Es pot fer fins al pròxim 10 d’octubre, tot i que el mateix dia de la cursa hi haurà l’opció d’inscriure’s presencialment. Val a dir que tots els beneficis recollits a la cursa solidària Corre per les Mames aniran destinats a sostenir serveis d’ajuda a les dones afectades que ofereix Oncolliga Girona de la mà del programa Guapes i Valentes. Alhora, cal destacar que enguany s’obsequiarà a tots els participants que s’inscriguin en línia amb una samarreta commemorativa dissenyada per la il·lustradora Anna Grimal. A més, la Fundació Oncolliga Girona enguany ofereix dues planificacions per tal d’ajudar als participants a entrenar per la prova solidària. D’una banda, s’ha plantejat un programa per a tots aquells que la vulguin dur a terme corrent, i un altre pels que la prefereixin fer caminant. En tots els casos consisteix en una preparació de sis setmanes amb l’objectiu d’arribar al dia de la prova amb la capacitat de completar el recorregut a bon ritme i sense cap aturada. Les planificacions es poden trobar a la pàgina web de la cursa solidària.