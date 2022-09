Un estudi, liderat pel grup DIAMET, ha identificat una nova via terapèutica per al tractament de malalties inflamatòries i metabòliques, com l’obesitat o la diabetis tipus 2. En concret, la recerca indica que una nova línia de probiòtics aconseguiria disminuir els nivells de succinat a la sang, que les persones amb aquestes malalties tenen elevats, i revertir així la inflamació. Segons els investigadors, s’ha demostrat per primera vegada que la microbiota intestinal és l’origen dels nivells augmentats de succinat en l’obesitat i la diabetis. També destaquen que és «crucial» investigar en aquest àmbit, ja que la incidència de l’obesitat a la població mundial s’ha triplicat els darrers 50 anys, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El succinat és un metabòlit amb múltiples funcions que produeixen de forma natural les cèl·lules del nostre organisme i els bacteris intestinals o microbiota. En malalties metabòliques i inflamatòries com l’obesitat i la diabetis, on hi ha una alteració de la microbiota intestinal, els nivells de producció d’aquest metabòlit es troben elevats, fet que està directament relacionat amb la inflamació característica en aquest tipus de pacients. «En investigacions prèvies bàsicament mostràvem que aquests pacients tenien més bacteris productors de succinat i menys bacteris dels que el consumeixen, però no havíem aconseguit provar una relació directa causal», expliquen els investigadors de l’estudi. Així, mitjançant l’ús de models d’animals obesos lliures de microbiota, han demostrat per primer cop que la microbiota intestinal és l’origen dels nivells augmentats de succinat en aquestes malalties. Aconseguir la comercialització A partir d’ara, l’objectiu de l’equip de recerca és que aquests probiòtics s’acabin comercialitzant i serveixin perquè les persones amb trastorns metabòlics i inflamatoris –com ara l’obesitat, la diabetis, la malaltia de Crohn o la del fetge gras no alcohòlic– puguin trobar una nova via, més efectiva, per al tractament. L’estudi s’ha publicat a la «prestigiosa» revista Microbiome i ha estat liderat pel grup DIAMET, amb investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgi (IISPV)- CERCA, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM).