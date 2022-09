A Optipunt cuiden de la visió dels més petits. L’optometria pediàtrica ocupa, des de fa temps, un lloc rellevant en les propostes del centre òptic que dirigeix el doctor Ahmad Zaben. L’examen visual en nens és essencial per assegurar l’èxit a l’etapa d’aprenentatge, i més ara, quan comença el curs escolar i cal afrontar les novetats en les millors condicions possibles.

La bona coordinació binocular i el bon processament de la informació visual eviten problemes com tenir baixa velocitat lectora i comprensió de la lectura, inversions, dificultat en la separació sil·làbica o entre paraules. Hi ha signes evidents que ens ajuden a detectar l’existència d’una dificultat, com ara quan veiem que el nostre fill o filla ha de resseguir el text amb el dit per no perdre’s, té una mala lectura, canvia o omet paraules, la qual cosa genera confusió.

En el gabinet d’Optipunt ofereixen, dia a dia, a cada pacient, una solució personalitzada. De vegades, amb l’ús d’una ullera, el pacient ja pot gaudir d’una bona visió, però moltes vegades cal un altre tipus d’ajuda per poder treure el màxim rendiment del sistema visual. Aquest ajut s’ofereix mitjançant un programa de teràpia visual que es basa en exercicis que treballen sobre l’acomodació (enfocament) o la convergència (moviment dels eixos visuals per veure els objectes a prop). També actua sobre l’ambliopia (ull gandul) perquè l’ull de menor visió assoleixi la màxima agudesa visual possible. Tot això, l’equip professional d’Optipunt, en formació constant i amb una àmplia experiència, ho treballa de forma divertida perquè no suposi una tasca de més per als nens. Disposen de videojocs, ulleres anaglífiques que permeten que cada ull tingui visió per separat, exercitant així la visió de tots dos, amb material per treballar l’antisupressió, jocs de precisió, jocs de velocitat als moviments oculars, jocs en visió 3D, entre moltes altres propostes.

Les sessions de teràpia solen durar aproximadament uns 45 minuts i es realitzen un cop a la setmana en el gabinet d’Optipunt, mentre que les sessions a casa poden dedicar un temps de 10 a 15 minuts.

A la consulta, l’optometrista avalua l’evolució del pacient setmana rere setmana i, en conseqüència dels resultats obtinguts durant la visita al gabinet, posteriorment haurà de fer a casa els exercicis que l’especialista consideri necessaris.

El nombre de sessions en gabinet varia aproximadament entre 7 i 12, depenent del problema a tractar. És l’optometrista qui decideix quan el sistema visual està llest per treure’n el màxim rendiment. La majoria dels pacients que acudeixen a la consulta de teràpia visual estan molt satisfets amb els resultats que permeten tenir bona agudesa visual i millorar en temes cabdals com la integració de dreta i esquerra, la bona percepció visual, el control dels moviments oculars i de fixació, la coordinació binocular i la lateralitat ben organitzada.

Un dels centres pioners

Optipunt ja és un dels primers centres de salut d’optometria que ofereix atenció sanitària optomètrica i salut ocular suportada a internet, en una mostra més de la seva voluntat constant de progressar i aprofitar les novetats tecnològiques per posar-les al servei dels pacients. Ja van ser els primers a aplicar la telemedicina i, donada la situació actual, Optipunt ofereix com a complement Teràpia Visual a Casa, la qual permet als seus professionals prescriure un programa individualitzat d’exercicis a cada nen, perquè els faci en el seu domicili des de qualsevol dispositiu digital.

«Aquest servei permet un control total sobre la teràpia, assignant a cada pacient unes claus perquè accedeixi a la pàgina web de teràpia visual des de casa i programar els exercicis per a una setmana. A més, es pot veure els resultats dels exercicis en temps real des del seu propi ordinador i modificar el programa de teràpia per al pacient en qualsevol moment, a distància», explica l’equip d’optometristes.

«A Optipunt utilitzem només les millors alternatives tecnològiques per cuidar la teva salut visual, és per això que ara poden accedir a la Teràpia Visual a Casa amb nosaltres a través d’una plataforma per a consultes mèdiques online», destaca el doctor Ahmad Zaben.

Més espai en el nou gabinet

Vint-i-cinc anys després de la seva obertura, Optipunt es prepara per a un trasllat llargament estudiat en unes noves instal·lacions que estan situades a la plaça de l’Escorxador de Figueres. En aquest nou centre, Optipunt disposarà d’una sala i més espai dedicat a la teràpia per a nens amb la incorporació de l’última tecnologia per a la teràpia visual i rehabilitació infantil, a més d’oferir nous espais i serveis per a tots els clients del centre.