La doble jornada de donació de sang que s’ha fet el passat cap de setmana a Figueres ha aconseguit recaptar 119 donacions per aconseguir augmentar les reserves, no tan sols de Girona, sinó de tot Catalunya. La jornada de divendres va comptar amb 52 donants, 4 oferiments, 6 persones noves i 6 donacions de plasma. L’endemà dissabte, van ser 67 els donants, 8 els oferiments, 10 les persones noves i va haver-hi 12 donacions de plasma. Les altes temperatures i el fet que encara hi ha molta gent de vacances fa que a l’agost menys gent s’apropi als punts de vacunació.