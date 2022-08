La Unitat de Trasplantament Renal de l'Hospital Vall d'Hebron ha provat un nou tractament que permet el trasplantament de ronyó en pacients que eren inoperables. El nou fàrmac, anomenat imlifidasa, elimina els anticossos en sang en pacients que tenen el sistema immunitari molt activat, de manera que evita el rebuig immediat al trasplantament. "És una nova eina que permet donar accés al trasplantament als malalts que porten molts anys en llista d'espera", ha resumit el cap de la Unitat de Trasplantament Renal del centre, Francesc Moreso. L'estudi clínic ha demostrat resultats positius en un pacient que portava 38 anys fent diàlisi sense poder rebre un ronyó.

L'Agència Europea del Medicament ja ha autoritzat el fàrmac, però falta un últim estudi abans que arribi al mercat.

En concret, el nou fàrmac permetrà el trasplantament de ronyó en persones amb un sistema immunitari hiperactivat. Es calcula que aquestes són al voltant d'un 10 i un 15% de les que estan en llista d'espera per trobar un donant compatible. "És un percentatge força elevat, perquè a Catalunya hi ha entre 900 i 1.000 persones en llista d'espera", ha dit el cap de Nefrologia i Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, Oriol Bestard. "El tractament beneficia al perfil de malalt que porta temps prioritzat i no li surt cap oferta", ha afegit, per la seva banda, el cap de la Unitat de Trasplantament Renal de l'Hospital Vall d'Hebron, Francesc Moreso.

El tractament es duu a terme per via endovenosa i és efectiu al cap d'una hora des que es pren, moment en què el pacient ja pot anar a quiròfan i ser trasplantat sense tenir anticossos contra el donant. "L'efecte és immediat i dura al voltant de 5 o 6 dies", ha detallat Bestard. Això és, de fet, el que diferencia el nou fàrmac en comparació amb altres tractaments immunosupressors. "L'avantatge d'aquest medicament és que en poc temps es trenquen tots els anticossos, tant els bons com els dolents. Les altres tècniques això no ho aconsegueixen", ha indicat Moreso.

Ara bé, només es pot administrar una sola vegada o, com a molt, dos. "No es pot tornar a posar perquè l'organisme sensibilitza contra aquesta molècula", ha explicat el cap de Nefrologia i Trasplantament Renal.

"M'ha canviat la vida", diu el primer pacient que ha rebut el tractament

L'Hospital de la Vall d'Hebron ha estat el primer centre europeu en incloure pacients a l'estudi. En concret, ha estat el Miquel Angel, un home de 54 anys que en portava 38 en diàlisi després de dos intents de trasplantament sense èxit. Enguany fa tres mesos que va rebre el tractament i va poder operar-se. "M'ha canviat la vida", ha dit el Miguel Ángel aquest dijous en una roda de premsa. "És un bri d'esperança per persones com jo", ha afegit.

"Tinc una vida nova, sense diàlisi i amb llibertat, em trobo millor que abans", ha valorat el pacient, que abans havia de fer-se diàlisi tres dies a la setmana durant cinc hores. En la pròxima fase de l'estudi hi participaran 50 pacients més. A l'Estat, també hi participen l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.