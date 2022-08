Allau de denúncies per un nou tipus d'agressió contra les dones que s'està imposant en l'oci nocturn d'Espanya. Es tracta de la submissió química a través de punxades.

En la majoria de les anàlisis realitzades no s'han detectat substàncies tòxiques i les víctimes no han denunciat altres delictes com a agressions sexuals o robatoris.

No obstant això, comunitats autònomes com Catalunya i Extremadura han emès una alerta després de l'“increment en la freqüència de la seva utilització”.

Segons les dades del Ministeri de l'Interior, s'han notificat 162 infraccions penals per agressions sexuals sota submissió química en els últims tres anys. En menys d'un mes, ja s'han conegut desenes de denúncies.

Però, què és exactament la submissió química?

Segons una guia elaborada per la doctora Esperanza López Hidalgo, forense de l'Institut de Medicina Legal de Màlaga, consisteix en l'administració de qualsevol droga o una altra substància, “sense el teu consentiment i sense que t'adonis, per a produir una modificació del teu estat de consciència i així manipular la teva voluntat i aprofitar-se per a fer-te alguna cosa que la teva no vols”.

La submissió química, en definitiva, “anul·la la voluntat” de la víctima. I per a això, s'utilitzen substàncies que actuen sobre el sistema nerviós central, com les depressores o les estimulants. Com explica l'especialista, “les més freqüents són depressores, ja que produeixen una disminució del nivell de consciència i sedació”.

Quines substàncies es poden emprar?

Begudes alcohòliques.

Medicaments, sobretot, aquells que es prescriuen per a l'insomni i ansiolítics (fàrmacs contra l'ansietat).

Drogues. Cànnabis, cocaïna, èxtasi…

Quins són els símptomes?

Somnolència.

Nàusees i vòmits

Visió borrosa.

Mal de cap.

Dificultat per a moure's.

Estar en un lloc al qual no se sap com s'ha arribat.

Sentir o veure coses rares.

Pèrdua temporal de memòria.

Què fer si sospites que has estat víctima de submissió química?

En l'alerta que ha llançat el Servei Extremeny de Salut (SES) s'estableix que “la víctima d'aquesta pràctica haurà de comunicar el fet en el mateix moment als seus acompanyants, si els té, i haurà de telefonar al 112 i seguir les seves instruccions”.

De totes maneres, “es dirigirà de manera immediata al centre hospitalari més pròxim”. I és que si no s'acudeix ràpidament a un centre sanitari i no es fa una anàlisi de sang serà molt difícil detectar les substàncies que habitualment s'injecten en aquesta mena d'agressió.

“Una vegada en el centre hospitalari els professionals sanitaris atendran la persona afectada. Es procedirà, entre altres actuacions, al seu estudi i recollida de mostres, valoraran si activar el protocol de profilaxi postexposició a VIH/sida i, si escau, avisaran a l'autoritat judicial. En el cas que se sospiti agressió sexual s'activarà el protocol corresponent”.