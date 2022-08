Els Mossos d'Esquadra han facilitat avui les dades oficials de denúncies per punxades a joves en locals d'oci nocturn.

Segones aquesta informació, s'eleven a 14 els casos de Lloret -amb tres de nous des del divendres- i també hi sumen el cas denunciat per la Festa de Viladamat i que avui ha fet públic l'ajuntament a través d'un comunicat.

Oficialment, per tant, hi hauria 15 casos a la província, amb dades dels Mossos tancades ahir dilluns.

Quan, en canvi, s'han anat coneixent més casos que finalment o bé no s'han denunciat o han acabat no essent un cas de punxada, segons apunten des de la policia.

A Girona -com ja es va informar el cap de setmana- i a Palamós per exemple hi ha hagut almenys un cas en cada municipi però finalment, no consten en el balanç oficial per un dels dos motius explicats anteriorment.

Els casos de Lloret novament han ocorregut en discoteques de la localitat mentre els joves estaven de festa. En aquesta localitat de la Costa Brava arran dels fets hi ha muntat un reforç policial on participen diverses unitats del cos dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Lloret de Mar.

A banda, des dels locals d'oci nocturn també s'estan posant mesures per detectar si és el cas, substàncies i xeringues -o agulles- entre els joves que visiten els seus locals.

En cap dels casos coneguts fins ara, segons la policia, s'ha acabat perpetrant cap delicte, sigui de tipus sexual o patrimonial. La investigació per aclarir per què es fa aquesta pràctica de les punxades segueix oberta. De moment, no s'ha detectat cap substància inoculada en els joves que han denunciat a l'espera de més proves.

El tema de la submissió química sobrevola aquesta pràctica, tot i que de moment, malgrat que alguns joves han manifestat marejos, dolors, entre altres símptomes, no s'ha detectat que hagin patit una injecció de cap droga o medicament.

Els Mossos investiguen una punció a una noia durant la festa major de Viladamat

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la punció a una noia durant la nit del dissabte a la festa major de Viladamat. Segons detalla un comunicat de l'Ajuntament de Viladamat, la noia estava gaudint de la festa i una persona desconeguda va punxar-la tot i que els informes clínics detallen que no hi va haver cap submissió química. La noia va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos de l'Escala. A més, des de l'Ajuntament de Viladamat asseguren que van aplicar el protocol previst per aquests casos amb la intervenció del Punt Lila, una ambulància, personal de seguretat i els Mossos d'Esquadra. A més, l'organització va suspendre la festa abans del previst, tal com també marca el protocol.

Des de l'Ajuntament de Viladamat rebutgen aquest tipus d'agressions i mostren solidaritat amb la víctima. A més, en un comunicat penjat a les xarxes socials asseguren que des del consistori empordanès seguiran treballant per generar espais de festa segurs i donar eines a les dones perquè se sentin tranquil·les i lliures.

23 casos a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han rebut fins a aquest dimarts 23 denúncies per punxades en entorns d'oci, segons el darrer balanç fet pel cos. De les 23 víctimes, 22 són noies i 1 és un noi. Arran d'aquestes denúncies, s'estan instruint 21 atestats, ja que en dos dels atestats hi ha incloses dues víctimes.