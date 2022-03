El 2012 l’Assemblea General de les Nacions Unides proclamà el 20 de març Dia Internacional de la Felicitat per reconèixer la rellevància que té la felicitat com a part integrant en el desenvolupament i benestar dels éssers humans, així com la importància de la seva inclusió en les polítiques dels governs.

Enguany, des de l’Equip d’Atenció Primària de Roses es duu a terme una iniciativa que té per objectiu fer prendre consciència, tant a professionals de la salut com als usuaris del CAP de Roses, com a la població del municipi en general, de la necessitat de tenir en compte el benestar emocional com a factor de salut. És a dir, que l’objectiu d’aquesta proposta és donar a conèixer com n’és d’important saber conscientment què ens fa sentir bé, per tal de reduir el malestar emocional i, en segon terme, un possible malestar físic.

L’acció compta amb la col·laboració del CAR Jove, el Centre Obert de Roses i la Residència Pi i Sunyer, des d’on al llarg dels darrers dies, els usuaris dels tres centres han ideat i redactat unes receptes mèdiques simbòliques, amb propostes de salut en benestar emocional per fer sentir-se bé: dedicar uns minuts al dia a contemplar el mar, fer una abraçada a amics o familiars, anar a la Biblioteca, escoltar una cançó preferida... Al llarg de la setmana, el personal mèdic del CAP serà l’encarregat d’entregar-les als seus usuaris en finalitzar la consulta, transmetent així la idea que no només la medicació ens pot ajudar a millorar la nostra salut, sinó que intervenen altres factors, com buscar allò que ens pot fer feliços.

Prèviament a la preparació de les receptes, un equip d’educadors ha treballat amb els infants, jovent i gent gran participants, explicant-los el perquè de l’acció i quins són els objectius perseguits. En el cas dels nens i nenes del Centre Obert, la temàtica s’ha treballat a partir de jocs teatrals. La realització d’un mural dut a terme dijous a la tarda al CAP de Roses va donar el tret de sortida a la iniciativa.