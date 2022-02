Aquesta setmana fa un any que els professionals de l’ABS l’Escala van començar a vacunar contra la Covid-19 a la població de referència. En total, s’han administrat 17.940 dosis: 12.540 de Pfizer, 3.965 de Moderna, 860 d’AstraZeneca i 575 de Janssen. I ha estat possible gràcies a la participació d’una quarantena de professionals de l’àrea bàsica de salut de l’Escala i de l’Hospital de Figueres.

En aquest any de campanya vacunal, s’han combinat diferents tipus d’accions per arribar al màxim de població possible: així, s’han administrat dosis a domicili i en vehicles particulars, al CAP, al consultoris locals i en les jornades amb hora i sense hora a la sala polivalent municipal de l’Escala. En aquest últim cas, s’han convocat un centenar de dies al llarg de l’any, i l’organització ha comptat amb el suport de l’Ajuntament i Protecció Civil de l’Escala.

D’altra banda, com a àrea bàsica de salut de referència, també s’han posat les vacunes corresponents contra la Covid-19 als usuaris de la residència Els Pins de l’Escala.

Evolució de la campanya de vacunació

La campanya de vacunació anticovid ha anat evolucionant al llarg d’aquest any, adaptant-se a les diferents franges d’edat i col·lectius i a la demanda de la població. Quan al mes de febrer de 2021 es van començar a administrar les dosis a les persones amb grans dependències reconegudes de grau III, II i I, els majors de 79 anys i els usuaris de totes les edats inclosos en el Programa d’Atenció Domiciliària, el seu perfil va fer que la vacunació es dugués a terme a domicili o en vehicles particulars. A més, en aquell moment la recomanació era no moure de lloc els vials un cop estiguessin reconstituïts, per la qual cosa calia organitzar la vacunació de sis usuaris en sis.

Un mes més tard, l’estratègia vacunal va canviar i es van citar les persones majors de 79 anys residents a l’Escala a la sala polivalent municipal. Ja al mes d’abril, aquestes jornades de vacunació es van establir en dos dies fixos a la setmana i es van obrir a les persones majors de 79 anys que residien a la resta de poblacions de l’ABS.

A la primavera, es va posar en marxa un dispositiu especial de prevenció per evitar el contagi de la Covid-19 i facilitar la vacunació entre els temporers que arribaven a l’Alt Empordà per a treballar al camp. Així mateix, també es van posar vaccins als empleats dels sectors de l’hostaleria i la restauració que venien de fora de la comarca a fer la temporada turística.

Des de la primavera, les campanyes s’han anat fent regularment a la sala polivalent de l’Escala (amb un breu parèntesi durant els mesos d’estiu, en què es van traslladar a l’edifici del CER) adaptant-les a les necessitats de cada moment de la pandèmia. Per exemple, a partir d’aquest febrer, les jornades de vacunació han passat a ser quinzenals, atès que ha disminuït la demanda de la població per a posar-se la vacuna contra la Covid-19.