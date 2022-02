Salut ha posat en marxa aquest dimecres la vacunació contra la Covid-19 de segones dosis entre els infants de 5 a 11 anys. A la Regió Sanitària de Girona, està previst que s'administrin durant aquest primer dia unes 140 dosis, una quarantena a la seu de la Govern a Girona que acull un punt de vacunació. La responsable d'Infermeria de l'lCS a Girona, Antònia Sabench, assegura que l'esclat de la variant òmicron alentirà una mica el ritme perquè molts nens i nenes o estan confinats o bé acaben de passar la malaltia. I és que a la Regió de Girona, uns 19.000 nens han passat el coronavirus.

Sabench, però, insisteix en la importància de tenir la pauta completa i recorda que, en el cas que hagin passat la malaltia, els menors d'aquesta franja d'edat només han d'esperar vuit setmanes per posar-se el vaccí.

En els propers dies, s'hi aniran incorporant altres punts de la regió. La responsable d'Infermeria de l'ICS a Girona, Antònia Sabench, relata que a la Regió de Girona s'han vacunat un 33,3% dels infants d'aquesta franja d'edat en primera dosis. D'aquests poc més d'un 3% ha passat la malaltia, amb la qual cosa es considera que ja tenen la pauta completa. En total, es calcula que 19.000 nens i nens d'aquesta regió sanitària han passat la covid-19.

Sabench diu, però, que el ritme d'aquesta segona onada de vacunació entre els més petits serà més lenta que l'anterior. "Hem tingut molts casos positius i això fa que, tot i que s'estan apuntant, alguns han d'anul·lar o bé perquè estan confinats o bé perquè tenen símptomes", explica Sabench. "Esperem que a mesura que ens anem recuperant, també anem recuperant ritme", afegeix.

Tot i això, Sabench insisteix en la importància de la pauta completa en els infants. I ha recordat que aquells que han passat la covid només necessiten una dosis per considerar-se ben immunitzats però que si només han rebut un vaccí i després han passat la malaltia, cal una segona dosis passades vuit setmanes. "De mica en mica, esperem que puguem anar immunitzant la població infantil", remarca.

Una quarantena de cites a la seu del Govern a Girona

A la seu de la Generalitat, aquest primer dia hi havia una quarantena de cites previstes. Els infants de 5 a 11 anys hi han anat arribant en comptagotes. Alguns més espantats que d'altres però la majoria convençuts que rebre la pauta completa de vacunació no només els protegirà a ells sinó també a les seves famílies i amics.

És el cas de la Rosario. Té deu anys i avui s'ha posat la segona dosis. No li ha fet gens de mal i assegura que se s'ha volgut vacunar per "protegir i cuidar" la seva família. També l'Alexis, de 6 anys, que diu que s'ha vacunat perquè no vol "tenir la covid" o en Dan, d'11 anys, que creu que després de vacunar-se, si passa la malaltia no li farà "tant de mal".

Anna Pol, la mare d'un nen de sis anys i una de nou, diu que, després de consultar-ho amb la seva pediatra, van decidir que vacunarien els seus fills per "aportar" el seu "gra de sorra" enmig d'aquesta pandèmia. També ho veu així la mare d'un altre dels nens que avui a rebut la segona dosis, l'Alexis. "Així estarà protegit", ha assegurat.